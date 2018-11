В Японии обнаружили мультик Диснея, выпущенный 70 лет назад

Фото: коллаж РБК-Украина

Оригинальная версия мультфильма "Neck&Neck" шла 5 минут

Видео: YouTube / Sleigh Bells - Lost Disney Film / Operation Condor

В Японии обнаружили анимационный фильм Уолта Диснея под названием "Neck&Neck" о кролике по имени Освальд, который 70 лет считался утерянным. Находку сделал японский исследователь истории аниме Ясуси Ватанабэ, передает The Asahi Shimbun.

Один из самых ранних мультфильмов Диснея про Освальда он обнаружил в своей коллекции совершенно случайно.

Лента вышла в 1928 году.

По словам Ясуси, после того, как он прочитал книгу "Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons" ("Счастливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея"), понял, что обладает утерянным мультиком.

Он связался с автором произведения, режиссером Дэйвом Боссертом и архивом Уолта Диснея, которые подтвердили, что этот его фильм действительно был утерян.

Скриншот: facebook.com/AJW.Asahi

Персонаж кролика Освальда в 1927 году создали мультипликаторы Уолт Дисней и Аб Айверкс для студии Alice Comedies. Всего об этом мультяшном герое вышло 27 лент. Сам Дисней признавался, что любил этот персонаж за озорной и мятежный характер. Впрочем, уже в 1928 году Уолт переключился на работу над Микки Маусом, что было связано со спором между мультипликатором и Universal Pictures о правах на Освальда. Только в 2006 году The Walt Disney Company выкупила права на этого персонажа.

Оригинальная версия мультфильма "Neck&Neck" шла 5 минут.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 2 года условно за нарушение авторских прав Walt Disney и Universal.

Также мы писали о том, что один из ведущих мультипликаторов Pixar Джейсон Катц в своей статье показал ранние наброски шедевров анимации от знаменитой студии.

Напомним, американская компания Disney снимет полнометражный фильм на основании популярного мультфильма "Лило и Стич", который выходил в 2002 году.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина