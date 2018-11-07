"Лило и Стич": мегапопулярный мультфильм станет фильмом

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Сценаристом долгожданного фильма станет молодой американец Майк Ван Вайс

Американская компания Disney снимет полнометражный фильм на основании популярного мультфильма "Лило и Стич", который выходил в 2002 году. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Скриншот из видео

Продюссерами фильма станут Дэн Лин и Джонатан Эйрих, а также Райан Хэлприн, а сценаристом будет Майк ван Вайс.

Мультфильм повествует о маленькой девочке, которая живет на Гавайях. Однажды она встречает инопланетянина, похожего на собаку по имени Стич и они начинают дружить. Хотя изначально Стич был запрограммирован для создания хаоса.

О дате выхода фильма, актерах и других подробностях пока информации нет.

Это уже не первый фильм, который получит киноадаптацию. Ранее стало известно, что компания снимет картину по мотивам мультфильма "Алладин" 1992 года.

Напомним, недавно Джамала озвучила героиню нового диснеевского мультфильма.

Видео: РБК-Украина