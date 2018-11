У Японії знайшли мультик Діснея, випущений 70 років тому

Фото: колаж РБК-Україна

Відео: YouTube / Sleigh Bells - Lost Disney Film / Operation Condor

В Японії виявили анімаційний фільм Уолта Діснея під назвою "Neck&Neck" про кролика на ім'я Освальд, який 70 років вважався загубленим. Знахідку зробив японський дослідник історії аніме Ясусі Ватанабе, передає The Asahi Shimbun.

Один з найбільш ранніх мультфільмів Діснея про Освальда він виявив у своїй колекції зовсім випадково.

Стрічка вийшла у 1928 році.

За словами Ясусі, після того, як він прочитав книгу "Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons" ("Щасливий кролик Освальд: пошуки втрачених мультфільмів Діснея"), зрозумів, що володіє загубленим мультиком.

Він зв'язався з автором твору, режисером Дейвом Боссертом і архівом Уолта Діснея, які підтвердили, що цей його фільм дійсно був загублений.

Скріншот: facebook.com/AJW.Asahi

Персонаж кролика Освальда в 1927 році створили мультиплікатори Уолт Дісней та Аб Айверкс для студії Alice Comedies. Всього про цього мультяшного героя вийшло 27 стрічок. Сам Дісней зізнавався, що любив цей персонаж за пустощі та бунтівний характер. Втім, вже у 1928 році Уолт переключився на роботу над Міккі Маусом, що було пов'язано з суперечкою між мультиплікатором і Universal Pictures про права на Освальда. Лише у 2006 році The Walt Disney Company викупила права на цього персонажа.

Оригінальна версія мультфільму "Neck&Neck" йшла 5 хвилин.

