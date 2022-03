Оскар 2022: Уилл Смит выбежал на сцену и избил ведущего за шутку о своей жене (видео)

Инцидент случился после того, как Крис Рок сказал, что "с нетерпением ждет, чтобы увидеть Джаду во второй части фильма Солдат Джейн".

Дело в том, что для съемок в фильме Ридли Скотта Деми Мур постриглась на лысо. В то же время жена Уилла Смита и мать двоих его детей борется с облысением... Несколько лет назад Джада начала стремительно лысеть из-за аутоиммунного заболевания. Из-за того, что она потеряла значительную часть волос, женщина вынуждена была постричься на лысо.

Конечно, шутка Криса Рока не понравилась Смиту. Он поднялся на сцену и дал сильную пощечину ведущему, повторив несколько раз при этом: "Не говори имя моей жены".

Уил Смит ударил Криса Рока (фото: twitter.com/CultureCrave)

Этот момент не показали в телетрансляции в США, но миллионы зрителей в других странах стали свидетелями первого подобного конфликта в истории Оскара.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

Хотя, к слову, это не первый раз, когда Рок шутит в сторону пары на церемонии вручения премии.

Так, в 2016 году, когда комик тоже вел Оскар, он со сцены вспомнил супругов Смитов в контексте бойкота #OscarsSoWhite, который Джада тоже поддержала.

"Джада собирается бойкотировать Оскар? Джада, которая бойкотирует Оскар, все равно, что я бойкотирую трусики Рианны. Меня не пригласили!" - сказал тогда Крис.

Но тогда обошлось без скандала и драк.

Добавим, что Оскар 2022 за лучшую мужскую роль Уилл Смит, сыгравший в биографическом фильме Король Ричард о жизни отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс, получил впервые в своей карьере.

Во время получения статуэтки Уилл извинился за свой поступок. Но извинился не перед Роком.

"Ричард Уильямс был ожесточенным защитником своей семьи... Искусство имитирует жизнь - я похож на сумасшедшего отца, каким и был Ричард Уильямс. Но любовь заставляет вас делать безумные вещи", - сказал Смит.

WATCH! Will Smith’s acceptance speech as he wins his first ever #Oscars pic.twitter.com/Z9rIBOsz8G