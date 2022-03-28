Стали известны все победители премии Оскар 2022: яркие фото с церемонии

Кто из актеров и какие фильмы получили самые престижные статуэтки в рамках 94 церемонии награждения кинопремии в театре "Долби" в Лос-Анджелесе - читайте в нашем материале ниже.

Кто выиграл Оскар 2022

Лучшим фильмом стала комедийная драма CODA: Ребенок глухих родителей. Заметим, что эта лента была выдвинута на соискание премии в трех номинациях и во всех трех одержала победу.

Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион, которая работала над фильмом Власть пса, по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа.

Оскар 2022 за лучшую мужскую роль впервые в своей карьере получил Уилл Смит, сыгравший в биографическом фильме Король Ричард о жизни отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Ранее актер лишь номинировался на премию за роли в Али и Погони за счастьем.

А лучшей актрисой стала Джессика Честейн, поразившей всех своей искусной актерской игрой в фильме Глаза Тэмми Фэй, который основан на одноименном документальном фильме Фэнтона Бейли и Рэнди Барбато.

Оскар 2022 за лучшую женскую роль второго плана получила 31-летняя Ариана ДеБос, сыгравшая в Вестсайдской истории.

Арианна ДеБос (фото: instagram.com/arianadebose)

Награду за лучшую роль второго плана среди мужчин получил Трой Коцур с картины CODA: ребенок глухих родителей. Заметим, что Коцур стал вторым в истории кинопремии глухим актером, получившим награду в актерской номинации.

Трой Коцур (фото: instagram.com/troykotsur)

Лучшей полнометражной анимационной картиной прошлого года признан музыкальный фэнтези фильм режиссеров Байрона Говарда и Джареда Буша Енканто: Мир магии.

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" награда досталась Шан Хейдеру за CODA: ребенок глухих родителей.

Свою статуэтку получил также Кеннет Бран за лучший оригинальный сценарий фильма Белфаст.

Ну а лучшим саундтреком прошлого кино-года стала песня Билли Айлиш No Time To Die прозвучавшая в фильме о Джеймсе Бонде 007: Не время умирать.

Добавим, что нашумевший фильм Дюна получил шесть Оскаров, но не в основных номинациях.

Фото с красной дорожки Оскара 2022

Мы собрали для вас также яркие фото из красной дорожки премии, чтобы вы могли почувствовать себя на самом популярном и престижном действе в мире кино.

Победители и номинанты премии Оскар 2022 (фото: instagram.com/theacademy)