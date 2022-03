Оскар 2022: Вілл Сміт вибіг на сцену і побив ведучого за жарт про свою дружину (відео)

Інцидент трапився після того, як Кріс Рок сказав, що "з нетерпінням чекає, щоб побачити Джаду у другій частині фільму Солдат Джейн".

Річ у тім, що для зйомок у фільмі Рідлі Скотта Демі Мур постриглася налисо. У той же час дружина Вілла Сміта і матір двох його дітей бореться з облисінням... Кілька років тому Джада почала стрімко лисіти через аутоімунне захворювання. Через те, що вона втратила значну частину волосся, жінка змушена була повністю поголитися.

Звісно, жарт Кріса Рока не сподобався Сміту. Він піднявся на сцену і дав ляпаса ведучому, повторивши кілька разів при цьому: "Не говори ім’я моєї дружини".

Віл Сміт вдарив Кріса Рока (фото: twitter.com/CultureCrave)

Цей момент не показали у телетрансляції у США, але мільйони глядачів у інших країнах стали свідками першого подібного конфлікту в історії Оскара.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

Хоча, до слова, це не перший раз, коли Рок жартує вбік пари на церемонії вручення премії.

Так, у 2016 році, коли комік теж вів Оскар, він зі сцени згадав подружжя Смітів в контексті бойкоту #OscarsSoWhite, який Джада теж підтримала.

"Джада збирається бойкотувати Оскар? Джада, яка бойкотує Оскар, все одно, що я бойкотую трусики Ріанни. Мене не запросили!" - сказав тоді Кріс.

Але тоді минулося без скандалу і бійок.

Додамо, що Оскар 2022 за найкращу чоловічу роль Вілл Сміт, який зіграв у біографічному фільмі Король Річард про життя батька відомих тенісисток Вінус і Серени Вільямс, отримав вперше у своїй кар'єрі.

Під час отримання статуетки Вілл вибачився за свій вчинок. Але вибачився не перед Роком.

"Річард Вільямс був запеклим захисником своєї сім'ї... Мистецтво імітує життя - я схожий на божевільного батька, яким і був Річард Вільямс. Але любов змушує вас робити божевільні речі", - сказав Сміт.

WATCH! Will Smith’s acceptance speech as he wins his first ever #Oscars pic.twitter.com/Z9rIBOsz8G