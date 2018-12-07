Оскар 2019: у США розгорівся новий гомофобний скандал з ведучим

Фото: (oscars.org)

Кевін Харт прийняв рішення відмовитися від ролі ведучого церемонії

Навколо престижної кінопремії Оскар 2019, яка відбудеться в лютому наступного року, розгорівся гучний гомофобний скандал. Всього через кілька днів після того, як американська кіноакадемія оголосила ім'я ведучого церемонії Кевіна Харта, стало відомо, що комік вирішив відмовитися від цієї ролі. Таке рішення він прийняв через хвилю критики у зв'язку з його гомофобним висловлюваннями дев'ять років тому. Кевін повідомив про це на своїй сторінці в Twitter.

"Я прийняв рішення відмовитися від ведення Оскара в цьому році... Тому що я не хочу відволікати увагу в ніч, яку повинні святкувати багато дивовижних і талановитих актори. Я приношу щирі вибачення перед ЛГБТ-спільнотою за мої жорсткі слова у минулому", - написав актор.

Скріншот поста: twitter.com/KevinHart4real

Трохи пізніше він опублікував ще одне повідомлення.

"Мені дуже шкода, що я заподіяв біль людям. Я розвиваюся і хочу продовжувати робити це. Моя мета - об'єднати людей, а не вносити розбрат між нами. Висловлюю свою вдячність і любов Кіноакадемії. Сподіваюся, ми ще зустрінемося", - додав шоумен.

Скріншот поста: twitter.com/KevinHart4real

Раніше Харт відхрестився від своїх гомофобних постів в соцмережі, зроблених ще в 2009 році. Він підкреслив, що змінився за цей час.

Фото: (instagram.com/kevinhart4real)

Серед твітів, за які Харта звинуватили у гомофобії, була фраза "якщо мій син вирішить пограти з ляльковим будиночком моєї дочки, я зламаю цей будиночок об його голову і скажу, щоб припинив це гейство" і ще кілька схожих жартів, образливих для представників ЛГБТ-спільноти. Вони були опубліковані в період з 2009 по 2011 рік.

Нагадаємо, про те, що Кевін Харт стане провідним Оскара 2019, стало відомо 5 грудня. 91-а церемонія вручення премії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року в театрі Dolby в Голлівуді (США).

Ми також писали про те, що в Лос-Анджелесі оголосили список номінантів престижної премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус". Сама 76-а церемонія вручення кінонагород відбудеться 6 січня 2019 року, а її ведучими стануть Сандра О і Енді Семберг.

Зазначимо, що в США назвали кращі фільми і серіали 2018 року - Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою у головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив у рейтинг кращих в 2018 році.

Відео: РБК-Україна