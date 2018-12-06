Оголошені номінанти премії "Золотий глобус 2019"

76-а церемонія вручення нагород відбудеться 6 січня
У Лос-Анджелесі (США) оголосили список номінантів престижної премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус". Сама 76-я церемонія вручення кінонагород відбудеться 6 січня 2019 року, а її ведучими стануть Сандра О і Енді Семберг, повідомляється на сайті премії.
Урочистий захід пройде в готелі "Беверлі Хилтон" в Лос-Анджелесі.
Відзначимо, що "Золотий глобус" вручається за заслуги в області кінематографа і телебачення і за значимістю поступається лише "Оскару".
Повний список номінантів:
Найкращий фільм (драма):
"Чорна пантера";
"Чорний куклускланівець";
"Богемська рапсодія";
"Народження зірки";
"Якби Білл-стріт могла заговорити".
Найкращий режисер:
Бредлі Купер, "Народження зірки";
Альфонсо Куарон, "Рим";
Спайк Лі, "Чорний куклускланівець";
Адам МакКей, "Влада";
Пітер Фарреллі, "Зелена книга".
Найкращий сценарій:
Альфонсо Куарон, "Рим";
Дебора Девіс і Тоні МакНамара, "Фаворитка";
Баррі Дженкінс, "Якби Білл-стріт могла заговорити";
Адам МакКей, "Влада";
Пітер Фарреллі, Нік ВАллелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга".
Найкращий телефільм або міні-серіал:
"Аліеніст";
"Гострі предмети";
"Убивство Джанні Версаче";
"Утеча з Даннемори";
"Дуже англійський скандал".
Найкращий комедійний серіал:
"Баррі";
"Дивовижна місіс Мейзел";
"Гарне місце";
"Жартую";
"Метод Комінськи".
Найкраща акторка (драма):
Гленн Клоуз, "Дружина";
Ніколь Кідман, "Руйнівник";
Леді Гага, "Народження зірки";
Розамунд Пайк, "Приватна війна";
Мелісса МакКарті, "Чи зможеш ти мене пробачити?".
Найкраща акторка другого плану:
Емма Стоун, "Фаворитка";
Клер Фой, "Перша людина";
Реджина Кінг, "Якби Білл-стріт могла заговорити";
Емі Адамс, "Влада";
Рейчел Вейс, "Фаворитка".
Найкраща акторка в комедії або мюзиклі:
Емілі Блант, "Мері Поппінс повертається";
Олівія Колман, "Фаворитка";
Елсі Фішер, "Восьмий клас";
Шарліз Терон, "Таллі";
Констанс Ву, "Дуже багаті люди".
Найкраща акторка в комедійному серіалі:
Елісон Брі, "Блиск";
Дебра Мессінг, "Вілл і Грейс";
Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел";
Кендіс Берген, "Мерфі Браун";
Крістен Белл, "Кращий світ".
Найкраща акторка в телефільмі або міні-серіалі:
Емі Адамс,
Патріція Аркетт,
Конні Бріттон,
Лора Дерн,
Реджина Кінг.
Найкращий актор (драма):
Віллем Дефо, "Ван Гог: на порозі вічності";
Бредлі Купер, "Народження зірки";
Лукас Хеджес, Boy Erased;
Рамі Малек, "Богемська рапсодія";
Джон Девід Вашингтон, "Чорний куклускланівець".
Найкращий актор в комедії або мюзиклі:
Крістіан Бейл, "Влада";
Лін-Мануель Міранда, "Мері Поппінс повертається"
Вігго Мортенсен, "Зелена книга";
Роберт Редфорд, "Старий та рушниця";
Джон Сі Райлі, "Брати Сістерс".
Найкращий актор в комедійному серіалі:
Саша Барон Коен;
Джим Керрі;
Майкл Дуглас;
Дональд Гловер;
Білл Хейдер.
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Капернаум"
"Дівчинка"
"Робота без авторства"
"Рим"
"Магазинні крадії"
Найкраща музика:
Марко Белтрамі, "Тихе місце";
Александр Деспла, "Острів собак";
Джастін Гурвіц, "Перша людина";
Марк Шейман, "Мері Поппінс";
Людвіг Горанссон, "Чорна пантера".
Найкращий анімаційний фільм:
"Суперсімейка";
"Острів собак"
"Мірай із майбутнього"
"Ральф проти інтернет"
"Людина-павук: Навколо світу".
Нагадаємо, в США назвали кращі фільми і серіали 2018 року - Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою в головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив в рейтинг кращих в 2018 році.
Відзначимо, що національна рада кінокритиків США присудила винагороду за кращий фільм року картині американського режисера Пітера Фарреллі "Зелена Книга". Кращим актором став Вігго Мортенсен, що зіграв в "Зеленій книзі" Тоні "Базіку", а кращою актрисою виявилася співачка Леді Гага за роль у фільмі "Зірка народилася".
Ми також писали про те, що журнал Time назвав топ-10 кращих фільмів 2018 року. У списку зібрані роботи оськароносних режисерів — Баррі Дженкінса, Альфонсо Куарона, є улюбленець Канн — грецький режисер Йоргос Лантімос, а також режисерський дебют Бредлі Купера, який викликав фурор на Венеціанському фестивалі.
Відео: РБК-Україна