Оголошені номінанти премії "Золотий глобус 2019"

Ілюстративне фото (goldenglobes.com)

76-а церемонія вручення нагород відбудеться 6 січня

У Лос-Анджелесі (США) оголосили список номінантів престижної премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус". Сама 76-я церемонія вручення кінонагород відбудеться 6 січня 2019 року, а її ведучими стануть Сандра О і Енді Семберг, повідомляється на сайті премії.

Урочистий захід пройде в готелі "Беверлі Хилтон" в Лос-Анджелесі.

Відзначимо, що "Золотий глобус" вручається за заслуги в області кінематографа і телебачення і за значимістю поступається лише "Оскару".

Повний список номінантів:

Найкращий фільм (драма):

"Чорна пантера";

"Чорний куклускланівець";

"Богемська рапсодія";

"Народження зірки";

"Якби Білл-стріт могла заговорити".



Найкращий режисер:

Бредлі Купер, "Народження зірки";

Альфонсо Куарон, "Рим";

Спайк Лі, "Чорний куклускланівець";

Адам МакКей, "Влада";

Пітер Фарреллі, "Зелена книга".



Найкращий сценарій:

Альфонсо Куарон, "Рим";

Дебора Девіс і Тоні МакНамара, "Фаворитка";

Баррі Дженкінс, "Якби Білл-стріт могла заговорити";

Адам МакКей, "Влада";

Пітер Фарреллі, Нік ВАллелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга".



Найкращий телефільм або міні-серіал:

"Аліеніст";

"Гострі предмети";

"Убивство Джанні Версаче";

"Утеча з Даннемори";

"Дуже англійський скандал".



Найкращий комедійний серіал:

"Баррі";

"Дивовижна місіс Мейзел";

"Гарне місце";

"Жартую";

"Метод Комінськи".



Найкраща акторка (драма):

Гленн Клоуз, "Дружина";

Ніколь Кідман, "Руйнівник";

Леді Гага, "Народження зірки";

Розамунд Пайк, "Приватна війна";

Мелісса МакКарті, "Чи зможеш ти мене пробачити?".



Найкраща акторка другого плану:

Емма Стоун, "Фаворитка";

Клер Фой, "Перша людина";

Реджина Кінг, "Якби Білл-стріт могла заговорити";

Емі Адамс, "Влада";

Рейчел Вейс, "Фаворитка".



Найкраща акторка в комедії або мюзиклі:

Емілі Блант, "Мері Поппінс повертається";

Олівія Колман, "Фаворитка";

Елсі Фішер, "Восьмий клас";

Шарліз Терон, "Таллі";

Констанс Ву, "Дуже багаті люди".



Найкраща акторка в комедійному серіалі:

Елісон Брі, "Блиск";

Дебра Мессінг, "Вілл і Грейс";

Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел";

Кендіс Берген, "Мерфі Браун";

Крістен Белл, "Кращий світ".



Найкраща акторка в телефільмі або міні-серіалі:

Емі Адамс,

Патріція Аркетт,

Конні Бріттон,

Лора Дерн,

Реджина Кінг.



Найкращий актор (драма):

Віллем Дефо, "Ван Гог: на порозі вічності";

Бредлі Купер, "Народження зірки";

Лукас Хеджес, Boy Erased;

Рамі Малек, "Богемська рапсодія";

Джон Девід Вашингтон, "Чорний куклускланівець".



Найкращий актор в комедії або мюзиклі:

Крістіан Бейл, "Влада";

Лін-Мануель Міранда, "Мері Поппінс повертається"

Вігго Мортенсен, "Зелена книга";

Роберт Редфорд, "Старий та рушниця";

Джон Сі Райлі, "Брати Сістерс".



Найкращий актор в комедійному серіалі:

Саша Барон Коен;

Джим Керрі;

Майкл Дуглас;

Дональд Гловер;

Білл Хейдер.



Найкращий фільм іноземною мовою:

"Капернаум"

"Дівчинка"

"Робота без авторства"

"Рим"

"Магазинні крадії"



Найкраща музика:

Марко Белтрамі, "Тихе місце";

Александр Деспла, "Острів собак";

Джастін Гурвіц, "Перша людина";

Марк Шейман, "Мері Поппінс";

Людвіг Горанссон, "Чорна пантера".



Найкращий анімаційний фільм:

"Суперсімейка";

"Острів собак"

"Мірай із майбутнього"

"Ральф проти інтернет"

"Людина-павук: Навколо світу".

Нагадаємо, в США назвали кращі фільми і серіали 2018 року - Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою в головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив в рейтинг кращих в 2018 році.

Відзначимо, що національна рада кінокритиків США присудила винагороду за кращий фільм року картині американського режисера Пітера Фарреллі "Зелена Книга". Кращим актором став Вігго Мортенсен, що зіграв в "Зеленій книзі" Тоні "Базіку", а кращою актрисою виявилася співачка Леді Гага за роль у фільмі "Зірка народилася".

Ми також писали про те, що журнал Time назвав топ-10 кращих фільмів 2018 року. У списку зібрані роботи оськароносних режисерів — Баррі Дженкінса, Альфонсо Куарона, є улюбленець Канн — грецький режисер Йоргос Лантімос, а також режисерський дебют Бредлі Купера, який викликав фурор на Венеціанському фестивалі.

Відео: РБК-Україна