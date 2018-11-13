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"Все за трон": появился тизер финального сезона "Игры престолов"

Lite » Кино 13.11.2018 - 18:44

Видео: YouTube / GameofThrones

Телеканал HBO представил новый тизер к финальному сезону популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов", снятого по мотивам эпической саги "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. Видео опубликовано на YouTube-канале киносаги.

"Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все за трон. Последний сезон "Игры Престолов" возвращается в апреле", - говорится в описании ролика.

Сериал выйдет на экраны в апреле 2019 года.

&quot;Все за трон&quot;: появился тизер финального сезона &quot;Игры престолов&quot;

Скрин: YouTube / GameofThrones

Отметим, что тизер появился в сети незадолго после публикации в американской прессе интервью актеров из "Игры престолов" Кита Харингтона и Эмилии Кларк, которые рассказали о съемках заключительных серий. Как подчеркнул тогда исполнительный продюсер Брайан Когман, в финальном сезоне все герои, у которых были отдельные сюжетные линии, собираются вместе перед лицом общего врага.

В представленном тизере показаны фрагменты из предыдущих эпизодов.

Кроме того, телеканал HBO выложил в сеть целый ряд других видео-нарезок: "Не королева, а Кхалиси", "Пурпурная свадьба", "Воскрешение Джона Сноу" и прочие. 

&quot;Все за трон&quot;: появился тизер финального сезона &quot;Игры престолов&quot;

Скрин: YouTube / GameofThrones

Ранее мы писали, что Джордж Мартин рассказал об отношениях Дейенерис и Джона Сноу еще много лет назад.

Напомним, что автор "Игры престолов" ранее рассказал, какого персонажа хотел бы воскресить в сериале.

Также мы сообщали, что американский писатель Джордж Мартин, автор фэнтезийной саги "Песнь льда и пламени", по которой была снята "Игра престолов", рассказал, что не сможет выпустить шестую часть цикла в 2018 году, как планировал ранее. 

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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