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Новий "Король Лев" всього за кілька днів побив оригінальний рекорд

Lite » Кіно 27.11.2018 - 07:06

Трейлер мультфільму "Король Лев" (відео: YouTube / Walt Disney Studios)

Трейлер оновленого мультфільму "Король Лев", який стане першим рімейком однойменної анімаційної картини студії Disney 1994 року, побив оригінальний рекорд. Про це повідомляє NME.

Опублікований на YouTube 22 листопада півторихвилинний тизер станом на 27 листопада набрав майже 42,5 млн переглядів та посів друге місце за кількістю переглядів за всю історію кіно.

Новий &quot;Король Лев&quot; всього за кілька днів побив оригінальний рекорд

Скріншот: YouTube / Walt Disney Studios

Зазначимо, що після публікації трейлера мультика лише за першу добу його подивилося понад 224 мільйонів разів, що стало для студії Disney першим у своїй категорії рекордом.

До слова, лаври переможця в рейтингу найпопулярніших трейлерів у світі кінематографа належать картині "Месники: Війна нескінченності" 2018 року. Так, за першу добу його подивилися 238 млн разів. Додамо, що фентезі знімали дві кіностудії - Disney і Marvel Studios.

Новий &quot;Король Лев&quot; всього за кілька днів побив оригінальний рекорд

Скріншот: YouTube / Walt Disney Studios

Нагадаємо, що оригінальний "Король Лев" отримав два "Оскари" (за пісню Елтона Джона і за музику Ханса Циммера), три "Золотих глобуси" і три "Греммі". У 2002 році мультфільм було покращено та оптимізовано для IMAX, а у 2011 - для IMAX 3D.

Режисером нової картини став Джон Фавро, який раніше зняв рімейк "Книги джунглів", перші дві частини "Залізної людини", а також комедію "Кухар на колесах". До речі, вихід фільму запланований на літо 2019 року.

Як повідомлялося раніше, в мережі з'явився тизер фінального сезону "Гри престолів". Серіал вийде на екрани в квітні 2019 року. Зазначимо, що тизер з'явився в мережі незадовго після публікації в американській пресі інтерв'ю акторів з "Гри престолів" Кіта Харінгтона та Емілія Кларк, які розповіли про зйомки заключних серій.

Також ми писали про те, що з'явився мультиплікаційний ролик бою Олександра Усика і Тоні Беллью в Манчестері.

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