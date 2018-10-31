Названо найкращі фільми жахів 2018 року

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Буде що подивитися на Геловін

Американський журнал Forbes склав список з п'яти кращих фільмів жахів, які вийшли в прокат в 2018 році. Як повідомляється на сайті видання, в список увійшли не тільки хоррори, але і картини, які знаходяться на перетині різних жанрів кіно.

Лідером рейтингу став фільм "Реінкарнація" режисера Арі Астера. Він є для нього дебютною роботою.

Стрічка розповідає історію художниці Енні Грехем, у якої помирає мати. Після того, як її ховають, у родині жінки починають відбуватися жахливі і містичні речі. Головні ролі у фільмі виконують Тоні Коллетт, Алекс Вулф, Гебріел Бірн і Міллі Шапіро. Ще до релізу фільм був названий самим очікуваним для минулого літа.

Відео трейлер фільму Реінкарнація (youtube.com/HD Трейлери)

Другу позицію займає трилер "Тихе місце", у якому головну роль виконала Емілі Блант. А замикає трійку лідерів комедія "Вибачте за турботу". На думку кінокритиків, абсурдний дистопичный світ фільму робить його більше схожим на хоррор.

У першу п'ятірку також увійшли "Хеллоуїн" Девіда Гордона Гріна і фантастична картина "Анігіляція" Алекса Гарленда.

Нагадаємо, раніше були названі 20 кращих фільмів 2018 року.

Також ми писали про те, що український мультфільм здобув свою першу перемогу на престижному міжнародному кінофесті.

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Відео: РБК-Україна