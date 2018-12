Гучний фільм "Донбас" Лозниці не увійшов у шорт-лист на Оскар

Офіційний український трейлер фільму "Донбас" (YouTube/Arthouse Traffic)

Український фільм "Донбас" відомого режисера Сергія Лозниці, який повинен був змагатися за Оскар у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою", не потрапив у шорт-лист кінопремії. Про це у вівторок, 18 грудня, повідомили в "Українському оскарівському комітеті" на сторінці Facebook.

У шорт-лист на здобуття престижної кінопремії потрапили фільми:

"Птахи проходу" ("Birds of Passage"), Колумбія

"Винний" ("The Guilty"), Данія

"Робота без авторства" (в укр. прокаті) ("Never Look Away"), Німеччина

"Магазинні злодюжки" 9"Shoplifters"), Японія

"Айка" ("Ayka"), Казахстан

"Капернаум" ("Capernaum"), Ліван

"Рим" ("Roma"), Мексика

"Холодна війна" ("Cold War"), Польща

"Палаючий" (Burning"), Південна Корея

Номінантів оголосять 22 січня 2019 року.

Фото: прес-служба

"Анонсовано шорт-лист у категорії Найкращий фільм іноземною мовою

Дев'ять фільмів пройдуть до наступного раунду голосування в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" 91-ї кінопремії Оскар. 87 фільмів спочатку було розглянуто в категорії.

Члени Академії з Лос-Анджелеса з усіх філіалів переглядали оригінальні матеріали у категорії з середини жовтня до 10 грудня. Шість фільмів, доповнені трьома додатковими фільмами, проголосованими Вищим Комітетом Академії, складають короткий список. Члени Академії, які мають право брати участь у голосуванні, будуть переглядати фільми з short list. Кіноакадеміки мають переглянути всі дев'ять фільмів, перш ніж віддати свої бюлетені", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/ukraine.oscars

Як повідомлялося раніше, документальна картина про український Донбас The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") пройшла в шорт-лист на здобуття Оскара. Режисером документалки про Донбасі The Distant Barking of Dogs виступив данець Саймон Леренг Вилмонт, а сам фільм був знятий у копродукції Данії, Швеції та Фінляндії.

Також ми писали про те, що за результатами голосування журі на 15-му міжнародному кінофестивалі в Севільї в Іспанії, фільм Сергія Лозниці "Донбас" отримав Гран-прі. Нагадаємо, також, що картина отримала премію за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2018.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна