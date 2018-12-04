Любовний багатокутник від "квартальщиків": фільм Зеленського вже готовий

Трейлер фільму "Я, Ти, Він, Вона" (відео: YouTube / B&H Film Distribution Company)

Виробництво романтичної комедії "Я, Ти, Він, Вона", головну роль в якій зіграв популярний артист і шоумен Володимир Зеленський, вже завершено. Студія "Квартал 95" (ТОВ "Киноквартал") вже представила Держкіно повнометражну картину, розповіли на сайті агентства.

Зазначається, що кінопроект цієї стрічки став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Сума державного фінансування склала 17 620 596 гривень при загальній вартості виробництва фільму 35 960 400 гривень.

Фото: кадри з фільму "Я, Ти, Він, Вона" (скріншот: YouTube / B&H Film Distribution Company)

У комедії "Я, Ти, Він, Вона" розповідається історія про те, що ніколи не пізно почати прислухатися один до одного, чути і відчувати потреби свого партнера.

"Чоловік і дружина переживають кризу стосунків і вирішують розлучитися. Під час випробувального терміну, наданого судом, герої фільму потрапляють у низку кумедних, а іноді й екстремальних пригод, які змушують їх зрозуміти важливі речі та переоцінити власне життя", - йдеться в синопсисі.

Головні ролі у фільмі виконали Володимир Зеленський і Настя Коротка. Їх коханців зіграли Надя Дорофєєва та Євген Кошовий. Також у фільмі знялися Ольга Сумська, Станіслав Боклан, Тамара Яценко, Оля Полякова, Сергій Бабкін та Юрій Ткач. Саундтрек до фільму написав гурт "Антитіла". Крім того, у фільмі будуть звучати хіти у виконанні Сергія Бабкіна, груп "Мачете" та "Без обмежень".

Режисерами картини є Володимир Зеленський і Девід Додсон, автори сценарію - Олександр Щур та Станіслав Зубрицький.

Продюсерами стрічки стали Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій і Борис Шефіри.

В кінотеатрах України фільм з'явиться 27 грудня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, кінопрем'єри грудня 2018 порадують любителів фентезі і пригод.

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Відео: РБК-Україна