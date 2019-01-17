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Логунова и Ступка, сын Ротару и другие знаменитости на показе фильма "Мария – королева Шотландии"

Lite » Кино и ТВ 17.01.2019 - 20:13
Логунова и Ступка, сын Ротару и другие знаменитости на показе фильма "Мария – королева Шотландии"
Фото: Дмитрий Ступка с женой, Полиной Логуновой (пресс-служба "Оскара")

Украинские селебритис смогли первыми посмотреть историческую драму

В столичном кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялся совместный с Vogue допремьерный показ картины "Мария – королева Шотландии" с Марго Робби и Сиршей Ронан

На презентации можно было увидеть многих украинских знаменитостей. Так, популярный блогер Полина Логунова пришла вместе с мужем, актером Дмитрием Ступкой. 

Логунова и Ступка, сын Ротару и другие знаменитости на показе фильма &quot;Мария – королева Шотландии&quot;

Пара регулярно посещает допремьерные показы.

Среди гостей можно было встретить и сына Софии Ротару. Руслан Евдокименко посетил показ фильма вместе с супругой. 

Логунова и Ступка, сын Ротару и другие знаменитости на показе фильма &quot;Мария – королева Шотландии&quot;

Также ленту сумели оценить Римма Зюбина, Елена Лавренюк, Алена Алымова, Жан Грицфельдт, Даша Коломиец, Елена Бурба, Серж Смолин, Серж Пайе, Сергей Костецкий, Саша Олейник, Максим Некрасов, Ирина Заря, Алексей Дивеев-Церковный, Алик Шпилюк и многие другие. 

 

Фото предоставлены пресс-службой

Логунова и Ступка, сын Ротару и другие знаменитости на показе фильма &quot;Мария – королева Шотландии&quot;

О фильме: 

Сюжет рассказывает о противостоянии двух женщин, вошедших в историю - Марии Стюарт и Елизаветы I. Мария была провозглашена королевой Шотландии еще во младенчестве. Выйдя замуж, в 16 лет она стала королевой Франции, а уже через два года овдовела. Нежелая снова связывать себя узами брака, она решила вернуться на родину и занять английский трон. Для этого ей пришлось вступить в противостояние с кузиной Елизаветой, которая после смерти мужа получила престол Англии и Шотландии.

На украинских экранах фильм "Мария – королева Шотландии" стартовал с 17 января.

Видео: трейлер фильма "Мария – королева Шотландии" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Ранее мы сообщали о дате выхода последнего сезона "Игры престолов".

Также украинский режиссер Любомир Левицкий поделился закулисными кадрами с премии Золотой глобус 2019.

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