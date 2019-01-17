Логунова та Ступка, син Ротару та інші знаменитості на показі фільму "Марія – королева Шотландії"

Фото: Дмитро Ступка з дружиною, Поліною Логуновою (прес-служба "Оскара")

Українські селебрітіс змогли першими подивитися історичну драму

У столичному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбувся спільний з Vogue допрем'єрний показ картини "Марія – королева Шотландії" з Марго Роббі і Сіршею Ронан.

На презентації можна було побачити багатьох українських знаменитостей. Так, популярний блогер Поліна Логунова прийшла разом з чоловіком, актором Дмитром Ступкою.

Пара регулярно відвідує допрем'єрні покази.

Серед гостей можна було зустріти і сина Софії Ротару. Руслан Євдокименко відвідав показ фільму разом з дружиною.

Також стрічку зуміли оцінити Римма Зюбіна, Олена Лавренюк, Олена Алимова, Жан Гріцфельдт, Даша Коломієць, Олена Бурба, Серж Смолін, Серж Пайє, Сергій Костецький, Саша Олійник, Максим Некрасов, Ірина Заря, Олексій Дівєєв-Церковний, Алік Шпилюк та багато інших.

Фото надані прес-службою

Про фільм:

Сюжет розповідає про протистояння двох жінок, які увійшли в історію - Марії Стюарт та Єлизавети I. Марія була проголошена королевою Шотландії ще в дитинстві. Вийшовши заміж, в 16 років вона стала королевою Франції, а вже через два роки овдовіла. Не бажаючи знову зв'язувати себе узами шлюбу, вона вирішила повернутися на батьківщину і зайняти англійський трон. Для цього їй довелося вступити в протистояння з кузиною Єлизаветою, яка після смерті чоловіка отримала престол Англії і Шотландії.

На українських екранах фільм "Марія – королева Шотландії" стартував з 17 січня.

Відео: трейлер фільму "Марія – королева Шотландії" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

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