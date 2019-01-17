Фильм "Мария – королева Шотландии": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Мария – королева Шотландии" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Премьера историко-биографической драмы "Мария – королева Шотландии" c Марго Робби и Сиршей Ронан состоится в украинских кинотеатрах 17 января 2019.

Фильм был снят по роману "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии - королевы Шотландии" Джона Гая. Сюжет рассказывает о противостоянии двух женщин, вошедших в историю - Марии Стюарт и Елизаветы I.

Мария была провозглашена шотландской королевой еще во младенчестве. Выйдя замуж, в 16 лет она стала королевой Франции, а уже через два года овдовела. Нежелая снова связывать себя узами брака, она решила вернуться на родину и занять английский трон. Для этого ей пришлось вступить в противостояние с кузиной Елизаветой, которая после смерти мужа получила престол Англии и Шотландии.

Борьба за власть этих двух могущественных королев, любовные ингриги и коварные политические заговоры изменили ход истории и стоили жизни одной из них.

Кадр из фильма "Мария – королева Шотландии" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режиссером фильма стала Джози Рурк, известная своей работой над картиной "Кориолан". Главные роли исполнили Сирша Ронан ("Леди Берд", "Искупление", "Милые кости") и Марго Робби ("Тоня против всех", "Отряд самоубийц", "Бойфренд из будущего").

Также в фильме снимались Дэвид Теннант, Гай Пирс, Джек Лауден, Джо Элвин и другие.

Напомним, стала известна дата выхода первого эпизода финального сезона "Игры престолов". Пилотный эпизод восьмого сезона покажут уже весной 2019.

Ранее в сети были опубликованы первые кадры заключительных серий популярной киносаги.

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Видео: РБК-Украина