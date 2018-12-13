Лента о жизни детей на Донбассе получила гран-при престижного фестиваля

Видео: YouTube / IDFA

Документальная лента про Украину The Distant Barking of Dogs ("Отдаленный лай собак"), которая вошла в список претендентов на Оскар, получила гран-при международного фестиваля "Артдокфест". Еще один украинский фильм "Дельта" стал лучшей документалкой, передает hromadske.ua.

Как отметил режиссер "Дельты" Александр Течинский, украинский фильм "Домашние игры" получил Диплом жюри.

Режиссером документального фильма о Донбассе The Distant Barking of Dogs выступил датчанин Саймон Леренг Вилмонт, а сам фильм был снят в копродукции Дании, Швеции и Финляндии. Лента рассказывает о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет возле линии фронта.

Фильм снимали в селе Гнутово возле Мариуполя в Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Видео: YouTube / Dergkino Ukraine

Украинско-немецкий фильм "Дельта" является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером ленты выступил Александр Течинский.

Напомним, в 2019 году украинцев ожидает множество киноновинок от отечественных режиссеров. Самые ожидаемые из них - в подборке Lite.

Также мы писали о том, что The Distant Barking of Dogs ранее занял первое место на крупном скандинавском кинофестивале в Швеции.

Как сообщалось ранее, в Украине состоялась премьера масштабного исторического экшна "Король Данило", режиссером и сценаристом которого выступил Тарас Химич.

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Видео: РБК-Украина