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Стрічка про життя дітей на Донбасі здобула гран-прі престижного фестивалю

Lite » Кіно 13.12.2018 - 08:52

Відео: YouTube / IDFA

Документальна стрічка про Україну The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак"), яка увійшла в список претендентів на Оскар, отримала гран-прі міжнародного фестивалю "Артдокфест". Ще один український фільм "Дельта" став кращою документалкою, передає hromadske.ua.

Як зазначив режисер "Дельти" Олександр Течинський, український фільм "Домашні ігри" отримав Диплом журі.

Режисером документального фільму про Донбас The Distant Barking of Dogs виступив данець Саймон Леренг Вілмонт, а сам фільм був знятий у копродукції Данії, Швеції та Фінляндії. Стрічка розповідає про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту.

Фільм знімали в селі Гнутово біля Маріуполя Донецької області з 2015 по 2017 рік.

Відео: YouTube / Dergkino Ukraine

Українсько-німецький фільм "Дельта" є переможцем 8-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером стрічки виступив Олександр Течинський.

Нагадаємо, в 2019 році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. найочікуваніші з них - у добірці Lite.

Також ми писали про те, що The Distant Barking of Dogs раніше зайняв перше місце на великому скандинавському кінофестивалі в Швеції.

Як повідомлялося раніше, в Україні відбулася прем'єра масштабного історичного екшна "Король Данило", режисером і сценаристом якої виступив Тарас Химич.

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Відео: РБК-Україна

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