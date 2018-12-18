Оскар 2019: короткометражка про Донбас потрапила у шорт-лист кінопремії

Відео: YouTube / IDFA
Документальна картина про український Донбас The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак"), яка увійшла у список претендентів на Оскар, вже пройшла у шорт-лист на здобуття цієї престижної нагороди. Про це у вівторок, 18 грудня, повідомив асистент режисера картини Азад Сафаров на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що цей фільм знімали в селі Гнутовому біля Маріуполя Донецької області з 2015 по 2017 рік.
Режисером документалки про Донбас The Distant Barking of Dogs виступив данець Саймон Леренг Вилмонт, а сам фільм був знятий у копродукції Данії, Швеції і Фінляндії. Стрічка розповідає про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту.
"Поки ви спали, фільм про Україну пройшов у шорт-лист Оскара! Фільм про 10-річного хлопчика Олежку, що росте біля війни на Донбасі. Фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs). Той, що вже отримав 25 нагород у світі і був номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії", - йдеться у публікації.
Зйомки фільму"Віддалений гавкіт собак" (Скрін: facebook.com/azad.safarov)
Також Сафаров зазначив, що тепер ми у списку 15 найкращих документальних фільмів світу.
"Пліч-о-пліч з нами тааакі неймовірні конкуренти, що аж дух перехоплює! трашно? А нам як страшно)", - зізнався він.
Скрин: oscars.org
"Привітання нашим героям і суперкрутий команді", - додав він.
Скрін: facebook.com/azad.safarov
В коментарях до посту Сафарова користувачі соцмережі захоплюються прекрасною новиною і вітають всю знімальну команду:
"Вітаю!";
"Азаде, це дуже круто! Вітаю і тримаю кулаки";
"Приголомшливо!";
"Безвиз, томос, оскар))) Вибач, не втримався))) А якщо серйозно - вітаю!";
"Вітаю) дуже класно!"...
Скріншот коментарів: facebook.com/azad.safarov
Раніше ми повідомляли, що документальний фільм The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") отримала гран-прі міжнародного фестивалю "Артдокфест".
Нагадаємо, в 2019 році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. найочікуваніші з них - у добірці Lite.
Також ми писали про те, що The Distant Barking of Dogs раніше зайняв перше місце на великому скандинавському кінофестивалі в Швеції.
Як повідомлялося раніше, в Україні відбулася прем'єра масштабного історичного екшна "Король Данило", режисером і сценаристом якої виступив Тарас Химич.
Відео: РБК-Україна