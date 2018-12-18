Оскар 2019: короткометражка про Донбас потрапила у шорт-лист кінопремії

Відео: YouTube / IDFA

Документальна картина про український Донбас The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак"), яка увійшла у список претендентів на Оскар, вже пройшла у шорт-лист на здобуття цієї престижної нагороди. Про це у вівторок, 18 грудня, повідомив асистент режисера картини Азад Сафаров на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що цей фільм знімали в селі Гнутовому біля Маріуполя Донецької області з 2015 по 2017 рік.

Режисером документалки про Донбас The Distant Barking of Dogs виступив данець Саймон Леренг Вилмонт, а сам фільм був знятий у копродукції Данії, Швеції і Фінляндії. Стрічка розповідає про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту.

"Поки ви спали, фільм про Україну пройшов у шорт-лист Оскара! Фільм про 10-річного хлопчика Олежку, що росте біля війни на Донбасі. Фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs). Той, що вже отримав 25 нагород у світі і був номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії", - йдеться у публікації.

Зйомки фільму"Віддалений гавкіт собак" (Скрін: facebook.com/azad.safarov)

Також Сафаров зазначив, що тепер ми у списку 15 найкращих документальних фільмів світу.

"Пліч-о-пліч з нами тааакі неймовірні конкуренти, що аж дух перехоплює! трашно? А нам як страшно)", - зізнався він.

Скрин: oscars.org

"Привітання нашим героям і суперкрутий команді", - додав він.

Скрін: facebook.com/azad.safarov

В коментарях до посту Сафарова користувачі соцмережі захоплюються прекрасною новиною і вітають всю знімальну команду:

"Вітаю!";

"Азаде, це дуже круто! Вітаю і тримаю кулаки";

"Приголомшливо!";

"Безвиз, томос, оскар))) Вибач, не втримався))) А якщо серйозно - вітаю!";

"Вітаю) дуже класно!"...

Скріншот коментарів: facebook.com/azad.safarov

Раніше ми повідомляли, що документальний фільм The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак") отримала гран-прі міжнародного фестивалю "Артдокфест".

Нагадаємо, в 2019 році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. найочікуваніші з них - у добірці Lite.

Також ми писали про те, що The Distant Barking of Dogs раніше зайняв перше місце на великому скандинавському кінофестивалі в Швеції.

Як повідомлялося раніше, в Україні відбулася прем'єра масштабного історичного екшна "Король Данило", режисером і сценаристом якої виступив Тарас Химич.

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Відео: РБК-Україна