Голос країни 2019: 1 випуск дивитися онлайн

У неділю, 20 січня, на каналі 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону шоу Голос країни.

Суддями шоу стануть Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan.

Про особливості і нових правилах проекту розповів керівник жанрового спрямування "Великі розважальні шоу" 1+1 Продакшн Володимир Завадюк.

"Новачки проти старожилів шоу: MONATIK і Dan Balan. Вперше в кріслі Голосу країни з'явиться світова зірка Dan Balan, номінант на "Греммі", чиї пісні співає Rihanna. Загадковий і непередбачуваний. Це незрозуміло. З його участю "планети" нашого проекту вишикувалися у власний особливий парад. Dan присутня в залі, він прилетів спеціально на презентацію. І зараз разом з вами він вперше побачить себе в Голосі країни. Саме так розпочнеться перший епізод, тривалістю майже в 120 хвилин і в якому буде 12 яскравих героїв", - поділився Завадюк.

Судді шоу Голос країни 9 (Колаж РБК-Україна)

MONATIK додав: "Самі учасники також створюють це шоу. А ми просто допомагаємо їм і направляємо. І в результаті виходить щось дуже цікаве, адже ми з вами спостерігаємо дуже класний старт співочого шляху, а для кого-то продовження. Голос країни - це про мрії, про мотивації, тому для мене це велика честь знову сидіти в тренерському кріслі, але вже у дорослому проекті. Це незвичайні пригоди, які ми всіх запрошуємо вас разом з Dan та іншими учасниками проекту".

Цікаво, що однією з головних інтриг залишається те, в команду якого тренера потрапить чоловік продюсера Олени Мозгової Володимир Ткаченко, який прийшов на Голос країни 9 під псевдонімом Девід Аксельрод.

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.

Раніше ми писали про те, що в першому прямому ефірі проекту Голос країни 9 глядачі побачать серед учасників, які прийшли спробувати щастя на вокальному шоу, дочка африканських чиновників, а також 68-річна виконавиця народних пісень.