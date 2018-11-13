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Фильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakha

Lite » Кіно 13.11.2018 - 14:33

Відео: Monk - film by Sashko Danylenko, music by DakhaBrakha (youtube.com/sashko danylenko)

Український фільммейкер Сашко Даниленко, який живе в Нью-Йорку (США) створив анімаційної хоррор "Монах" за мотивами пісні DakhaBrakha. Зазначимо,що це вже друга спільна робота художника і групи.

П'ять років тому Даниленко екранізував пісню DakhaBrakha - "Карпатський реп". Тоді Сашко підняв болючу тему - полювання на супергероїв. У новій роботі ж порушена тема моральності і церкви.

Ідею створення "Монаха" Сашко виношував два роки, а реалізував - за три місяці.

 

Фото: кадри з хоррора "Монах" (прес-служба)

“Народна пісня, взята за основу, була веселою та жартівливою. "ДахаБраха" зробили її серйозною і тривожною. Мені захотілося підсилити цей ефект, додати драми і містики. Головною темою стало сприйняття правди і брехні. Метаморфоза моралі. Адже це історія не тільки про ченця, а про людину, на чию долю випали занадто завищені моральні очікування", - поділився Сашко.

Авторові хотілося розповісти просту історію на кілька циклів. У першій частині показані фрагменти, вихоплені з контексту. Монах п'є та гуляє, приходить до вдови, дівчина стрибає з моста в річку. Зв'язок вловити складно, але легко зробити поспішні висновки.

Фильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakhaФильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakha

Фото: створення хоррора "Монах" (прес-служба)

У другій частині стають відомі сполучні деталі і причини. Ми дізнаємося, чому і як дівчина стрибнула в річку, що було між ними з ченцем і чому монах прийшов до вдови. У завершенні історія переходить до наслідків. Коли події досягають точки неповернення, з'являється продовження, яке замикає цикл.

Фильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakhaФильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakha

Фото: створення хоррора "Монах" (прес-служба)

“Мені не хотілося б, щоб глядач порівнював себе з персонажами, тут як раз важливий погляд з боку, як дивився б Бог. Так судити складніше, хто правий, хто винен. У цьому проекті я намагався піти від конкретної конфесії, бо такі події можуть відбуватися де завгодно, в будь-якому канонічному середовищі. Люди - джерело зла і несправедливості, а церква – це лише платформа для реалізації цих проблем. Тема церкви мені знайома, але при цьому не близька. В дитинстві доводилося відвідувати недільну школу, службу, постити, сповідатися, причащатися. Мене оточувало багато фанатичних людей, і я бачив, куди це вело. накопичилося багато питань з того часу, бачачи руйнівну силу ідей, зведених в абсолют і відмінність в поведінці індивіда і натовпу. Тому готовий, що хтось побачить мою роботу суто чорно-білою, а хтось помітить відтінки сірого", - продовжив Даниленко.

Фильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakhaФильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakha

Фото: створення хоррора "Монах" (прес-служба)

Нагадаємо, Держкіно заборонило в Україні фільм із Зеленським і Ярмольником. Агентство скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на цей фільм.

Раніше поідомлялось, що в Україні і Росії заборонили показ нового голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця" (Hunter Killer) про порятунок президента РФ з Гері Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях.

До речі, відома українська гімнастка дебютувала в кіно.

Відео: РБК-Україна

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