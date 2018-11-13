Фильмейкер із США зняв містичний хоррор про монаха за мотивами пісні DakhaBrakha

Відео: Monk - film by Sashko Danylenko, music by DakhaBrakha (youtube.com/sashko danylenko)

Український фільммейкер Сашко Даниленко, який живе в Нью-Йорку (США) створив анімаційної хоррор "Монах" за мотивами пісні DakhaBrakha. Зазначимо,що це вже друга спільна робота художника і групи.

П'ять років тому Даниленко екранізував пісню DakhaBrakha - "Карпатський реп". Тоді Сашко підняв болючу тему - полювання на супергероїв. У новій роботі ж порушена тема моральності і церкви.

Ідею створення "Монаха" Сашко виношував два роки, а реалізував - за три місяці.

Фото: кадри з хоррора "Монах" (прес-служба)

“Народна пісня, взята за основу, була веселою та жартівливою. "ДахаБраха" зробили її серйозною і тривожною. Мені захотілося підсилити цей ефект, додати драми і містики. Головною темою стало сприйняття правди і брехні. Метаморфоза моралі. Адже це історія не тільки про ченця, а про людину, на чию долю випали занадто завищені моральні очікування", - поділився Сашко.

Авторові хотілося розповісти просту історію на кілька циклів. У першій частині показані фрагменти, вихоплені з контексту. Монах п'є та гуляє, приходить до вдови, дівчина стрибає з моста в річку. Зв'язок вловити складно, але легко зробити поспішні висновки.

Фото: створення хоррора "Монах" (прес-служба)

У другій частині стають відомі сполучні деталі і причини. Ми дізнаємося, чому і як дівчина стрибнула в річку, що було між ними з ченцем і чому монах прийшов до вдови. У завершенні історія переходить до наслідків. Коли події досягають точки неповернення, з'являється продовження, яке замикає цикл.

Фото: створення хоррора "Монах" (прес-служба)

“Мені не хотілося б, щоб глядач порівнював себе з персонажами, тут як раз важливий погляд з боку, як дивився б Бог. Так судити складніше, хто правий, хто винен. У цьому проекті я намагався піти від конкретної конфесії, бо такі події можуть відбуватися де завгодно, в будь-якому канонічному середовищі. Люди - джерело зла і несправедливості, а церква – це лише платформа для реалізації цих проблем. Тема церкви мені знайома, але при цьому не близька. В дитинстві доводилося відвідувати недільну школу, службу, постити, сповідатися, причащатися. Мене оточувало багато фанатичних людей, і я бачив, куди це вело. накопичилося багато питань з того часу, бачачи руйнівну силу ідей, зведених в абсолют і відмінність в поведінці індивіда і натовпу. Тому готовий, що хтось побачить мою роботу суто чорно-білою, а хтось помітить відтінки сірого", - продовжив Даниленко.

Фото: створення хоррора "Монах" (прес-служба)

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Відео: РБК-Україна