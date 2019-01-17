Фільм "Марія - королева Шотландії": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Марія - королева Шотландії" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Прем'єра історико-біографічної драми "Марія - королева Шотландії" з Марго Роббі та Сіршею Ронан відбудеться в українських кінотеатрах 17 січня 2019.

Фільм був знятий за романом "Моє життя належить мені: справжня історія Марії - королеви Шотландії" Джона Гая. Сюжет розповідає про протистояння двох жінок, які увійшли в історію - Марії Стюарт та Єлизавети I.

Марія була проголошена шотландською королевою ще в дитинстві. Вийшовши заміж, в 16 років вона стала королевою Франції, а вже через два роки овдовіла. Не бажаючи знову пов'язувати себе узами шлюбу, вона вирішила повернутися на батьківщину і зайняти англійський трон. Для цього їй довелося вступити в протистояння з кузиною Єлизаветою, яка після смерті чоловіка отримала престол Англії та Шотландії.

Боротьба за владу цих двох могутніх королев, любовні інгрігі і підступні політичні змови змінили хід історії і коштували життя однієї з них.

Кадр із фільму "Марія - королева Шотландії" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Режисером фільму стала Джозі Рурк, відома своєю роботою над стрічкою "Коріолан". Головні ролі виконали Сірша Ронан ("Леді Бьорд", "Спокута", "Милі кістки") та Марго Роббі ("Тоня проти всіх", "Загін самогубців", "Бойфренд з майбутнього").

Також у фільмі знімалися Девід Теннант, Гай Пірс, Джек Лауден, Джо Елвін і інші.

Нагадаємо, стала відома дата виходу першого епізоду фінального сезону "Ігри престолів". Пілотний епізод восьмого сезону покажуть вже весною 2019.

Раніше в мережі були опубліковані перші кадри заключних серій популярної кіносаги.

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Відео: РБК-Україна