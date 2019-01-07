Осторожно, спойлеры: HBO показал первые кадры из 8 сезона "Игры престолов"

Видео: (youtube.com/HBO)

Хорошая новость для любителей "Игры престолов", которые с нетерпением ждут выхода нового, восьмого сезона популярного шоу - телеканал HBO опубликовал новое видео, где есть фрагменты эпизодов сериалов их производства. Соответствующий ролик был выложен на канале HBO в YouTube.

В проморолик самых громких премьер канала в 2019 году вошли кадры из новых сезонов сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Эйфория", "Вице-президент", "Екатерина Великая", "Хранители" и "Игра престолов".

В кадрах из 8-го сезона фэнтези-саги герои Джон Сноу и Дейнерис Таргариен ведут переговоры со старшей дочерью дома Старков - Сансой.

Кадр из видео: (youtube.com/HBO)

При этом при встрече Санса говорит: "Винтерфелл ваш, ваше величество".

Кадр из видео: (youtube.com/HBO)

Напомним, что восьмой сезон "Игры престолов" станет последним и начнет выходить на экраны в апреле 2019 года. Его официальный слоган звучит так: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона".

Отметим, что телеканал HBO в преддверии Нового года опубликовал новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В опубликованных кадрах появились исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс.

Еще мы писали о погибших персонажах сериала "Игры престолов", которые могут вернутся в сериал в специальном эпизоде, который зрители смогут увидеть после завершения съемок сериала.

Кстати, звезда "Игры престолов" поразила новым имиджем на премьере в Лондоне. Мэйси Уильямс, которая больше всего известна по роли Арьи Старк, удивила всех непривычным образом и новой прической.