Фильм "DZIDZIO Перший Раз": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "DZIDZIO Перший Раз" (Youtube/B&H Film Distribution Company)

"DZIDZIO Перший Раз" - украинская комедия о романтических приключениях парня по имени Дзидзьо. Главну роль в картине исполнил популярный артист Михаил Хома (DZIDZO). Также он выступил в роли режиссера, продюсера и написал саундтрек к фильму.

"DZIDZIO Перший Раз": сюжет

Большой артист и наивный ребенок в душе, Дзидзьо, скрывает один маленький но очень деликатный секрет. И вот однажды он становится для него большой проблемой, помочь с которой парню не могут ни мама, ни брутальный друг.

Все осложнается еще больше, когда Дзидзьо влюбляется в прекрасную девушку Квитку.

Кадр из фильма "DZIDZIO Перший Раз" (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Факты о фильме

В комедии "DZIDZIO Перший Раз" снимались известные украинские актеры и новички. Главные роли исполнили: Михаил Хома, Сергей Лыба, Анна Тихомирова, Нина Набока. Также одну из ролей сыграла мама DZIDZIO Галина Хома.

Съемки фильма проходили в родных местах Михаила Хомы (село Бортники, Львовской области). Зрители увидят родной дом Дзидзьо, церковь, в которой венчались родители артиста, и даже больницу, где он родился.

Кстати, перед стартом проката в кино картину "DZIDZIO Перший Раз" презентовал журналистам сам Дзидзьо.

Напомним, украинское фэнтези "Круг жизни" назвали самым ярким на Рижском кинофестивале.

Видео: РБК-Украина