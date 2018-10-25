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Фільм "DZIDZIO Перший Раз": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно 25.10.2018 - 09:30

Офіційний трейлер фільму "DZIDZIO Перший Раз" (Youtube / B & H Film Distribution Company)

"DZIDZIO Перший Раз" - українська комедія про романтичні пригоди хлопця на ім'я Дзідзьо. Головну роль в картині виконав популярний артист Михайло Хома (DZIDZO). Також він виступив в ролі режисера і продюсера, написав саундтрек до фільму.

"DZIDZIO Перший Раз": сюжет

Великий артист і наївна дитина в душі, Дзідзьо, приховує від всіх один маленький але дуже делікатний секрет. І ось раптом він стає для нього великою проблемою, допомогти з якою хлопцю не можуть ні мама, ні брутальний друг.

Все ускладнюється ще більше, коли Дзідзьо закохується в прекрасну дівчину Квітку.

Кадр из фильмаКадр з фільму "DZIDZIO Перший Раз" (Youtube / B & H Film Distribution Company)

Факти про фільм

У комедії "DZIDZIO Перший Раз" знімалися відомі українські актори і новачки. Головні ролі виконали: Михайло Хома, Сергій Либа, Анна Тихомирова, Ніна Набока. Також одну з ролей зіграла мама DZIDZIO Галина Хома.

Зйомки фільму проходили в рідних місцях Михайла Хоми (село Бортники, Львівської області). Глядачі побачать рідний дім Дзідзьо, церкву, в якій вінчалися батьки артиста, і навіть лікарню, де він народився.

До речі, перед стартом прокату в кіно картину "DZIDZIO Перший Раз" презентував журналістам сам Дзідзьо.

Нагадаємо, українське фентезі "Коло життя" назвали найяскравішим на Ризькому кінофестивалі.

Відео: РБК-Україна


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