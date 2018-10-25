Фільм "DZIDZIO Перший Раз": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "DZIDZIO Перший Раз" (Youtube / B & H Film Distribution Company)
"DZIDZIO Перший Раз" - українська комедія про романтичні пригоди хлопця на ім'я Дзідзьо. Головну роль в картині виконав популярний артист Михайло Хома (DZIDZO). Також він виступив в ролі режисера і продюсера, написав саундтрек до фільму.
Великий артист і наївна дитина в душі, Дзідзьо, приховує від всіх один маленький але дуже делікатний секрет. І ось раптом він стає для нього великою проблемою, допомогти з якою хлопцю не можуть ні мама, ні брутальний друг.
Все ускладнюється ще більше, коли Дзідзьо закохується в прекрасну дівчину Квітку.
Кадр з фільму "DZIDZIO Перший Раз" (Youtube / B & H Film Distribution Company)
У комедії "DZIDZIO Перший Раз" знімалися відомі українські актори і новачки. Головні ролі виконали: Михайло Хома, Сергій Либа, Анна Тихомирова, Ніна Набока. Також одну з ролей зіграла мама DZIDZIO Галина Хома.
Зйомки фільму проходили в рідних місцях Михайла Хоми (село Бортники, Львівської області). Глядачі побачать рідний дім Дзідзьо, церкву, в якій вінчалися батьки артиста, і навіть лікарню, де він народився.
До речі, перед стартом прокату в кіно картину "DZIDZIO Перший Раз" презентував журналістам сам Дзідзьо.
Нагадаємо, українське фентезі "Коло життя" назвали найяскравішим на Ризькому кінофестивалі.
Відео: РБК-Україна