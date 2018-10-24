Церковный хор, юмор и родное село Дзидзьо: в Киеве презентовали романтическую комедию "DZIDZIO Перший Раз"

Видео: В Киеве презентовали романтическую комедию “DZIDZIO Перший Раз” (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Уже с 25 октября показы картины "DZIDZIO Перший Раз" стартуют в широком кинопрокате в Украине.

В кино "DZIDZIO Перший Раз" главный герой – парень по имени Дзидзьо. В душе он – великий артист и простодушный ребенок. Он скрывает один маленький секрет, который выливается для него в большую проблему. Помочь в этом ему не смогут ни мама, ни крутой друг. Такое интимное и деликатное дело Дзидзьо должен решить впервые и очень осторожно.

Михаил Хома (Дзидзьо) не только сыграл главную роль в фильме, но и стал режиссером и продюсером картины и автором саундтреков. Анатолий Безух, продюсер Дзидзьо, стал также генеральным продюсером картины.

23 октября группа журналистов в кинотеатре стала первой, кто посмотрел фильм, кроме тех, кто над ним работал. Михаил Хома также смотрел фильм вместе с журналистами. После просмотра ему напомнили, что часто актеры и режиссеры иногда избегают первого просмотра вместе со зрителями.

"Я делаю так, чтобы вы не видели, что я рядом с вами в зале сижу. Сижу и наблюдаю за зрителями, как кто реагирует. Вижу, где кто-то засмеялся, а где слеза на глазах появилась. Я делаю выводы для своих будущих фильмов, а вот в зале вместе со зрителями веду себя скромнее. Веду себя как зритель", - сказал артист.

“Фильм создавался с любовью”

В фильме "DZIDZIO Перший Раз" сыграли как актеры-новички, так и именитые опытные артисты. Роль очаровательной девушки по имени Квитка, в которую по сценарию влюбляется Дзидзьо, сыграла молодая украинская актриса Анна Тихомирова.

"Мы ее выбирали из 666 кандидатур! Михаил выбрал четыре девушки, она была второй. Мы не видели лица, только видели контур тела, который приближается к нам по коридору, и уже знали что это наша Квитка!” - сказали на брифинге члены команды фильма.

Фото: В фильме "DZIDZIO Перший Раз" сыграли как актеры-новички, так и именитые опытные артисты (bhfilms.com.ua)

"Переживал ли я во время первого показа фильма? Наверное. Главное – то, что в Украине появился еще один украиноязычный фильм. Он делался с большой любовью, создавался нелегко. Потому что создавать в Украине фильм своими силами очень трудно. Было очень легко сдаться, потому что мы сталкивались с моментом, когда не было денег. Понимали, что когда нет денег, то не будет и фильма. Но я научился не сдаваться, и уже имею идею на следующий фильм", - сказал Михаил Хома.

По словам Михаила, лента также и о том, что извиняться не всегда стыдно.

"Лично у меня в жизни как-то была неприятная ситуация. Я когда-то сказал плохое о маме своего друга. Я подошел к нему, сказал, что не могу больше с этим жить, попросил прощения. С того времени я понял, что, попросив прощения, легче жить, и иногда просить прощения надо, и это не стыдно", - сказал артист.

"Смог бы я полюбить такого человека? Конечно, смог бы!"

Интересно, что лента "DZIDZIO Перший Раз" будет показана и для людей с недостатками слуха.

Также с этой темой связан и сюжет фильма: неожиданно оказывается, что у главной героини, красавицы Квитки - нарушение слуха, а Дзидзьо от этого влюбляется в нее еще больше.

Видеоло: DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ. Официальный трейлер (Youtube-канал B&H Film Distribution Company)

"На этапе подготовки Михаил спрашивал: "За что я как герой фильма должен полюбить эту девушку?" Эти слова рефреном звучали все время на этапе подготовки к фильму, и как-то в три ночи нам пришла идея добавить вот такой элемент в сценарий. Мы этой темой не пиарились, не выставляли ее как броню. Но уже на этапе постпродакшна однажды к нам пришли представители общественной организации "Fight for right" (Борьба за права – ред.). У них есть проект от Украинского культурного фонда, и они выбрали именно наш фильм, чтобы сделать к нему тифлокоментарий – комментарий для людей с нарушениями слуха. Мы сразу это поддержали, конечно. И буквально сейчас мы из Госкино привезли первое прокатное свидетельство на фильм с тифлокоментарием. Нам свидетельство выдали официально", - рассказывают в команде фильма.

В Украине – всего один кинотеатр, где есть оборудование для показа фильмов с тифлокоментарием. Это кинотеатр "Оскар". В съемочной группе надеются, что государство заинтересуется этим вопросом, и возможности для просмотра фильмов людьми с нарушениями слуха будут расширять.

Идею, по которой главная героиня имеет нарушение слуха, взяли из реальной жизни, говорят в съемочной команде фильма.

Фото: "Я не могу просто так полюбить хорошую девушку. Ну никогда!" - Михаил Хома (bhfilms.com.ua)

"Как-То много лет назад я ехал из Новояворовска до Львова в маршрутке на учебу. Напротив меня сидела девушка. Она мне очень понравилась! Я смотрел всю дорогу на нее, и дорога через это так быстро прошла. Когда мы выходили из автобуса, то я увидел, что ее выводили за руку и что-то ей объясняли. Она не слышала. Я тогда подумал: "смог бы я полюбить такого человека? Конечно, смог бы!" Я ту историю запомнил, о ней никто не знал. А теперь вы все о ней знаете!" – сказал Михаил Хома.

"Я не могу просто так полюбить хорошую девушку. Ну никогда! Где-то внутри у меня есть то чистое сердце, и я не могу вести себя как те пацаны. Должно быть нечто, за что я ее полюблю, и нам удалось это показать", - добавил он.

"В фильме хочу показать, что хор и симфонический оркестр - это так же модно и престижно, как и рок-музыка"

Романтическая комедия – так можно описать жанр фильма "DZIDZIO Перший Раз".

Кое-кто уже высказал мнение, что фильм – для младшей аудитории.

Фото: Романтическая комедия – так можно описать жанр фильма "DZIDZIO Перший Раз" (bhfilms.com.ua)

Но Дзидзьо на это ответил:

"Это не детская картина. На концертах я смотрю в зал, а там - 80% детей! И я думаю: а что я такое делаю, что они меня так любят? Вы себе не представляете, сколько я ежедневно получаю писем от родителей, где они пишут, что их дети вытворяют под нашу музыку. У меня в голове вопрос: "А почему я?" Наверное, дети чувствуют, что все нами делается очень искренне. А может, они чувствуют, что я внутри – взрослый ребенок".

В фильме "DZIDZIO Перший Раз" выбрали интересный ход: главный герой приезжает в село и там создает не рок-группу, а церковный хор. Дзидзьо по сюжету фильма стал его дирижером.

"К сожалению, дирижер сегодня – не модная профессия. А мое первое образование и первая профессия – это именно дирижер симфонического оркестра и хора. Я теперь думаю: зачем я на это учился? А учился я хотя бы для того, чтобы потом эту профессию показать в фильме. Молодежи об этой профессии так же надо рассказывать, как и про все остальные. Нельзя говорить, что модные только хип-хоп, рэп или рок. Поэтому я в фильме хочу показать, что хор и симфонический оркестр – это так же модно и престижно, как и рок-музыка", - прокомментировал такое решение артист.

Фото: В фильме "DZIDZIO Перший Раз" выбрали интересный ход: главный герой приезжает в село и там создает не рок-группу, а церковный хор. Дзидзьо по сюжету фильма стал его дирижером (bhfilms.com.ua)

Следующий фильм он планирует снять за границей, в Португалии. В то же время детальной информации о том, что это будет за фильм, артист не разглашает.

"Буду еще себя искать, где-то пробовать. У меня всегда к себе есть какие-то претензии. Я воспитывался довольно строго. Я себя жалеть не привык. У меня очень рано умер папа и мама уехала. С тех пор я ни на что не жалуюсь", - говорит он.

В фильме показали родное село и дом Михаила Хомы

Сцены фильма – это практически сцены из жизни, напоминает Анатолий Безух.

Съемки проходили, в частности, в городке Ходоров. Это город в Жидачевском районе на Львовщине, важный железнодорожный узел.

"Съемочный период всегда очень тяжелый. Представьте: более 70 человек приехали на съемки в Ходоров. Да там столько отелей нет, кофе столько нет! - шутит артист. - Мне важно иметь команду, у которой горят глаза. Думаю, с этим фильмом я такую команду для себя, наконец, сформировал. Когда делаешь что-то серьезное, всегда что-то мешает: финансы, погода, какие-то организационные моменты. Но важно идею не покинуть и доработать все до конца. У нас это удалось", - добавляет Дзидзьо.

Фото: “Когда делаешь что-то серьезное, всегда что-то мешает: финансы, погода, какие-то организационные моменты. Но важно идею не покинуть и доработать все до конца. У нас это удалось", - Дзідзьо (bhfilms.com.ua)

Кроме того, съемки проходили в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Населения Бортников – 1106 человек.

"Это дом, где я вырос, где я провел свое детство. Мы сняли мой настоящий родной дом, и ту церковь, в которой венчались мои родители. Я прожил в том селе два года, а потом приезжал на каникулы. Это место для меня очень дорого, и теперь его смогут увидеть все, кто посмотрит наш фильм", - говорит Михаил Хома.

В фильме также снялась мама Михаила. Специально для этого она приехала из-за границы.

"Она смотрелась в фильме очень органично и просто великолепно вписалась в канву картины", - говорит продюсер.

"Главное было не испугаться и не сдаться. Мы сжали зубы и завершили фильм"

Актриса Анна Тихомирова, которая сыграла главную роль в фильме, прекрасно справилась со своей задачей, считает Михаил Хома.

"Аня, на мой взгляд, картину не подвела. Я очень переживал, и она переживала еще больше. Но у нее все удалось! Я считаю, что надо дать шанс молодым актерам, важно открывать наших звезд. Звезд мало, давайте их создавать сами", - сказал он.

Фото: Все актеры в фильме прекрасно справились со своей задачей, считает Михаил Хома (bhfilms.com.ua)

Михаил признается: мюзиклов он не любит, зато ему интересны разные жанры комедий.

"Сам лично я мюзиклы не люблю. Мне нравятся комедии и разные ее жанры – романтическая комедия, лирическая комедия, агрессивная комедия. Но у меня всегда на что-то не хватает времени. Тут я вспоминаю свою маму, которая когда-то сказала: "Время не приходит, а проходит". Теперь я хорошо это понимаю! Представьте себе: дать семьдесят концертов, снять фильм, переписать все! От этого всего голова седеет, и борода тоже. Мне говорили, что мы чокнутые, когда поставили себе дедлайн до 25 октября. Говорили, что ничего не успеем. Но здесь главное было не испугаться и не сдаться. Мы сжали зубы и завершили фильм. За последний месяц я спал каждый день по два часа. Но сейчас я уже знаю, как что-то сделать быстрее, легче и одновременно профессиональнее", - поделился он.

Для него главное, чтобы фильм напоминал мультфильм, говорит Дзидзьо.

"Художественный фильм должен напоминать мультик! Это для меня главный критерий хорошего художественного фильма. Люди в фильме должны быть натуральными, как в жизни. А модельно красивых людей я никогда не буду снимать. Вот есть, скажем, какая-то очень красивая девушка, а камера ее показывает уже по-другому, не такой, какой она есть. Камера любит только симпатичных людей. Это немного другое, чем снимать идеальную фотомодель. Поэтому я всегда ищу симпатичных людей", - комментирует артист.

Напомним, украинские эксперты назвали лучшие фильмы прошлого года.

Также певец из США посвятил матерям украиноязычную песню.

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