Фільм "Дім, який побудував Джек": дивитися онлайн трейлер

Показ фільму "Дім, який побудував Джек" стартує 6 грудня о кінотеатрах України. Трейлер чергового трилера скандального Ларса фон Трієра можна дивитися у нас на РБК-Lite.

Офіційний трейлер фільму "Дім, який побудував Джек" (YouTube / Arthouse Traffic)

Дія фільму розгортається в Америці 70-80-х років минулого століття. Джек - головний герой фільму, він мріє про кар'єру архітектора, але стає серійним вбивцею. Кожен злочин для маніяка є твором мистецтва. Навіть коли розплата здається невідворотною, Джек ризикує все більше і більше, намагаючись привернути увагу влади.

Факти про фільм

"Дім, який побудував Джек" - перша робота Ларса фон Трієра за останні п'ять років. Режисер є володарем багатьох престижних кінонагород, в тому числі Золотої пальмової гілки Каннського фестивалю. Серед найвідоміших і найскандальніших робіт: "Танцююча в темряві", "Доггвіль", "Меланхолія", "Німфоманка".

Сюжет нового фільму режисер пояснив так: "Багато років я знімав фільми про хороших жінок. На цей раз мій герой - злий чоловік". Також за словами фон Трієра, на створення картини його надихнув Дональд Трамп: "Фільм вихваляє ідею того, що життя - зла і безсердечна штука. Це підтверджує недавнє воцаріння homo trumpus, Щурячого короля".

Метт Діллон у фільмі "Дім, який побудував Джек" (скріншот YouTube / Arthouse Traffic)

Головну роль в трилері "Дім, який побудував Джек" виконав Метт Діллон ("Зіткнення"). Також у фільмі знімалися Бруно Ганц, Ума Турман, Софі Гробель, Райлі Кіо.

На прем'єрному показі картини в рамках Каннського фестивалю 2018 із глядацького залу пішло близько сотні людей через сцени жорстокості, але після титрів режисер бул удостоєний 10-ти хвилинної овації.

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Відео: РБК-Україна