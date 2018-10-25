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Фильм "Дикая жизнь": смотреть онлайн трейлер

Lite » Кино 25.10.2018 - 09:00

Официальный трейлер фильма "Дикая жизнь" (YouTube/planetakino)

Сюжет фильма "Дикая жизнь"

События фильма происходят в шестидесятых в штате Монтана. В центре сюжета - супружеская пара и их 14-летний сын Джои. Джаннет - домохозяйка, а Джерри профессионально играет в гольф. Семейное благополучие рушится после того, как Джерри теряет работу и отправляется тушить лесной пожар, разбушевавшийся у границ Канады. В это время Джаннет заводит роман с другим мужчиной, и все это происходит на глазах у сына.

Кадр из фильма "Дикая жизнь"Кадр из фильма "Дикая жизнь" (YouTube/planetakino)

"Дикая жизнь": факты о фильме, актеры

Американский драматический фильм "Дикая жизнь" был снят по мотивам  романа Ричарда Форда. Картина является режиссерским дебютом Пола Дано, ранее известным по своим актерским работам в фильмах "Нефть", "Война и мир", "Руби Спаркс".

Дано принимал участие в написании сценария совместно с актрисой и сценаристкой Зои Казан ("Дорога перемен","Руби Спаркс", "Что знает Оливия").

Главные роли в драме исполнили Джек Джилленхол ("Горбатая гора", "Левша", "Разрушение") и Кэри Маллиган ("Братья", "Великий Гэтсби", "Ферма "Макбаунд"). Также в фильме снимались Эд Оксенбульд, Зои Маргарет Колетти,  Билл Кэмп и другие.

Напомним, эксперты назвали лучшие украинские фильмы прошлого года.

Также ранее стало известно, что украинский режиссер будет принимать участие в съемках фильма совместно с Брэдом Питтом и Дарреном Аронофски.

Видео: РБК-Украина


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