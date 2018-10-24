В Украине эксперты назвали лучшие фильмы прошлого года

Фото: коллаж РБК-Украина

Победителем сразу в двух категориях - "Лучший украинский фильм" и "Лучший украинский игровой фильм" стала картина Валентина Васяновича "Уровень черного"

В Ассоциации кинокритиков НСКУ назвали лучшие украинские картины 2017 года, которые были определены в ходе опроса Бюро украинской киножурналистики "Итоги украинского кинопроцесса и кинопроката 2017". Об этом сообщает "Медианяня".

Отмечается, что в опросе участвовали 33 украинских кинокритика и киножурналиста.

Победителем сразу в двух категориях - "Лучший украинский фильм" и "Лучший украинский игровой фильм" стала картина Валентина Васяновича "Уровень черного".

В номинации "Лучший украинский неигровой фильм" победу одержал Dixie Land Романа Бондарчука.

"Элювиум – Регенеративное создание" Стаса Сантимова стал "Лучшим украинским анимационным фильмом".

В категории "Лучший украинский короткометражный фильм" победителями оказались сразу две картины - "Выпуск ’97" Павла Острикова и "Технічна перерва" Филиппа Сотниченко.

Как сообщалось ранее, 17 октября в Киеве в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинской драмы Сергея Лозницы "Донбасс". Эта картина получила премию за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018.

Напомним, что украинский семейный фильм "Круг Жизни" был признан самой ожидаемой кинолентой из Европы.

Также мы писали о том, что в октябре был презентован второй трейлер приключенческого экшна "Дике поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. Из ролика наконец становится известно, какая роль в картине досталась автору книги.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина