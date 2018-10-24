В Украине эксперты назвали лучшие фильмы прошлого года

Победителем сразу в двух категориях - "Лучший украинский фильм" и "Лучший украинский игровой фильм" стала картина Валентина Васяновича "Уровень черного"
В Ассоциации кинокритиков НСКУ назвали лучшие украинские картины 2017 года, которые были определены в ходе опроса Бюро украинской киножурналистики "Итоги украинского кинопроцесса и кинопроката 2017". Об этом сообщает "Медианяня".
Отмечается, что в опросе участвовали 33 украинских кинокритика и киножурналиста.
Победителем сразу в двух категориях - "Лучший украинский фильм" и "Лучший украинский игровой фильм" стала картина Валентина Васяновича "Уровень черного".
В номинации "Лучший украинский неигровой фильм" победу одержал Dixie Land Романа Бондарчука.
"Элювиум – Регенеративное создание" Стаса Сантимова стал "Лучшим украинским анимационным фильмом".
В категории "Лучший украинский короткометражный фильм" победителями оказались сразу две картины - "Выпуск ’97" Павла Острикова и "Технічна перерва" Филиппа Сотниченко.
Как сообщалось ранее, 17 октября в Киеве в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинской драмы Сергея Лозницы "Донбасс". Эта картина получила премию за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018.
Напомним, что украинский семейный фильм "Круг Жизни" был признан самой ожидаемой кинолентой из Европы.
Также мы писали о том, что в октябре был презентован второй трейлер приключенческого экшна "Дике поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. Из ролика наконец становится известно, какая роль в картине досталась автору книги.
Видео: РБК-Украина