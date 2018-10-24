В компании с Питтом и Аронофски: украинский режиссер снимет фильм по книге Джона Вэйлланта

Коллаж РБК-Украина

Уже совсем скоро состоится режиссерский дебют Мирослава Слабошпицкого в Голливуде

Известный украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий станет режиссером фильма "Тигр", основанного на книге знаменитого писателя Джона Вэйлланта "Тигр. История мести и спасения". Интересно, что продюсерами картины выступят Брэд Питт и Даррен Аронофски.

Как пишет DTF Magazine, сначала предполагалось, что режиссером экранизации станет Аронофски, а в главной роли сыграет Питт. Теперь же расклады изменились и голливудские звезды выступят продюсерами картины.

"На данном этапе я не могу комментировать, кто кому предложил сотрудничество. Могу сказать, что Даррену Аронофски понравилось “Племя”, которое он увидел в Торонто. Меня тогда там не было, но позже мы все-таки познакомились лично: виделись в Нью-Йорке, потом в Одессе, когда я вручал ему награду Одесского международного кинофестиваля", - рассказал Слабошпицкий.

Видео: YouTube/Arthouse Traffic

По словам 44-летнего режиссера, у него подписан контракт с одним из крупнейших агентств мира Creative Artists Agency. Представители компании присылали ему на рассмотрение сценарии, но "Тигр" впечатлил Мирослава больше всего.

"История будущего фильма основана на книге, это нон-фикшн. Я читал много разных сценариев и это тоже ценный опыт. Я давно мог взяться за какой-то фильм, но мне хотелось чего-то уникального. И, кажется, я это нашел. Я почувствовал, что "Тигр" - это мой материал. Это как в отношениях, происходит какая-то алхимия - ты понимаешь, что это твое, что тебе есть, что привнести в историю... У меня нет абсолютно никакого страха делать такой проект. Это новый вызов, который меня мотивирует. Это большое глобальное кино и это интересно", - признался Слабошпицкий.

Мирослав Слабошпицкий (фото: facebook.com/slaboshpytskiy)

К слову, пока неизвестно, когда лента выйдет в прокат и кто исполнит главные роли.

Напомним, что украинский семейный фильм "Круг Жизни" признали самой ожидаемой кинолентой из Европы.

Также LITE писал о том, что в Ассоциации кинокритиков НСКУ назвали лучшие украинские картины 2017 года.

Видео: РБК-Украина