Фільм "Дике життя": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Дике життя" (YouTube / planetakino)

Сюжет фільму "Дике життя"

Подіїї фільму відбуваються в шістдесятих в штаті Монтана. У центрі сюжету - подружня пара і їх 14-річний син Джої. Джаннет - домогосподарка, а Джеррі професійно грає в гольф. Сімейне благополуччя руйнується після того, як Джеррі втрачає роботу і вирушає гасити лісову пожежу, що розбушувався біля кордонів Канади. В цей час Джаннет заводить роман з іншим чоловіком, і все це відбувається на очах у сина.

Кадр з фільму "Дике життя" (YouTube / planetakino)

"Дике життя": факти про фільм, актори

Американський драматичний фільм "Дике життя" був знятий за мотивами роману Річарда Форда. Картина є режисерським дебютом Пола Дано, раніше відомим за своїми акторськими роботами у фільмах "Нафта", "Війна і мир", "Рубі Спаркс".

Дано брав участь в написанні сценарію спільно з актрисою і сценаристом Зої Казан ( "Дорога змін", "Рубі Спаркс", "Що знає Олівія").

Головні ролі в драмі виконали Джек Джилленхол ("Горбата гора", "Лівша", "Руйнування") і Кері Малліган ("Брати", "Великий Гетсбі", "Ферма "Макбаунд"). Також у фільмі знімалися Ед Оксенбульд, Зої Маргарет Колетті, Білл Кемп і інші.

Нагадаємо, експерти назвали кращі українські фільми минулого року.

Також раніше стало відомо, що український режисер братиме участь в зйомках фільму спільно з Бредом Піттом і Дарреном Аронофскі.

Відео: РБК-Україна