ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Фільм "Дике життя": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно 25.10.2018 - 09:00

Офіційний трейлер фільму "Дике життя" (YouTube / planetakino)

Сюжет фільму "Дике життя"

Подіїї фільму відбуваються в шістдесятих в штаті Монтана. У центрі сюжету - подружня пара і їх 14-річний син Джої. Джаннет - домогосподарка, а Джеррі професійно грає в гольф. Сімейне благополуччя руйнується після того, як Джеррі втрачає роботу і вирушає гасити лісову пожежу, що розбушувався біля кордонів Канади. В цей час Джаннет заводить роман з іншим чоловіком, і все це відбувається на очах у сина.

Кадр з фільму "Дике життя"Кадр з фільму "Дике життя" (YouTube / planetakino)

"Дике життя": факти про фільм, актори

Американський драматичний фільм "Дике життя" був знятий за мотивами роману Річарда Форда. Картина є режисерським дебютом Пола Дано, раніше відомим за своїми акторськими роботами у фільмах "Нафта", "Війна і мир", "Рубі Спаркс".

Дано брав участь в написанні сценарію спільно з актрисою і сценаристом Зої Казан ( "Дорога змін", "Рубі Спаркс", "Що знає Олівія").

Головні ролі в драмі виконали Джек Джилленхол ("Горбата гора", "Лівша", "Руйнування") і Кері Малліган ("Брати", "Великий Гетсбі", "Ферма "Макбаунд"). Також у фільмі знімалися Ед Оксенбульд, Зої Маргарет Колетті, Білл Кемп і інші.

Нагадаємо, експерти назвали кращі українські фільми минулого року.

Також раніше стало відомо, що український режисер братиме участь в зйомках фільму спільно з Бредом Піттом і Дарреном Аронофскі.

Відео: РБК-Україна


Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся