Фильм "Братья Систерс": смотреть онлайн трейлер

Смотреть онлайн трейлер комедийного вестерна "Братья Систерс" можно у нас на РБК-Lite. Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится 6 декабря.

Трейлер фильма "Братья Систерс" (YouTube/planetakinо)

Братья Эли и Чарли зарабатывают на жизнь заказными убийствами. Действие сюжета происходит в Америке в мятежные времена золотой лихорадки 50-х годов XIX века.

Преступники расчитывают только на свою удачу. Однажды братьям поступает заказ на убийство золотоискателя Уокера, после чего начинаются самые настоящие приключения. Когда жертва уже почти оказывается на крючке у Эли и Чарли, их предает помощник и переходит на сторону золотоискателя. Теперь братьям понадобится не только везение но и смекалка, чтобы бороться с умным и расчетливым противником.

Хоакин Феникс в фильме "Братья Систерс" (кадр из фильмаYouTube/planetakinо)

Факты о фильме

Режиссер фильма: Жак Одиар ("Ржавчина и кость", "Дипан"). За основу сценария взят одноименный роман Патрика Девитта.

Главные роли исполнили: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед.

Премьерный показ картины состоялся на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале летом 2018 года и положительно был оценен кинокритиками.

Напомним, стало известно, кто проведет следующую церемонию Оскар. Ведущим на вручении самой престижной кинопремии в 2019 году станет актер фильмов "Полтора шпиона" и "Думай как мужчина" Кевин Харт.

Также ранее мы писали, что фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил 1-е место на международном кинофестивале в Каннах.

Видео: РБК-Украина