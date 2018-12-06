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Фільм "Брати Сістерс": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно 06.12.2018 - 09:00

Дивитися онлайн трейлер комедійного вестерна "Брати Сістерс" можна у нас на РБК-Lite. Прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 6 грудня.

Трейлер фільму "Брати Сістерс" (YouTube / planetakinо)

Брати Елі і Чарлі заробляють на життя вбивствами на замовлення. Дія сюжету відбувається в Америці в бунтівні часи золотої лихоманки 50-х років XIX століття.

Злочинці розраховують тільки на свою удачу. Одного разу братам надходить замовлення на вбивство золотошукача Уокера, після чого починаються справжнісінькі пригоди. Коли жертва вже майже опиняється на гачку у Елі і Чарлі, їх зраджує помічник і переходить на сторону золотошукача. Тепер братам знадобиться не тільки везіння але і кмітливість, щоб боротися з розумним і розважливим противником.

Хоакин Феникс в фильме "Братья Систерс"Хоакін Фенікс у фільмі "Брати Сістерс" (кадр з фільмаYouTube / planetakinо)

Факти про фільм

Режисер фільму: Жак Одіар ("Іржа і кістка", "Діпан"). За основу сценарію взято однойменний роман Патріка ДеВітта.

Головні ролі виконали: Джон Сі Райлі, Хоакін Фенікс, Джейк Джилленхол, Різ Ахмед.

Прем'єрний показ картини відбувся на ювілейному 75-му Венеціанському кінофестивалі влітку 2018 року і позитивно був оцінений кінокритиками.

Нагадаємо, стало відомо, хто проведе наступну церемонію Оскар. Ведучим на врученні найпрестижнішої кінопремії в 2019 році стане актор фільмів "Півтора шпигуна" і "Думай як чоловік" Кевін Харт.

Також раніше ми писали, що фільм "Донбас" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі в Каннах.

Відео: РБК-Україна

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