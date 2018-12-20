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Фильм "Бамблби": смотреть онлайн трейлер

Lite » Кино 20.12.2018 - 08:30

Официальный трейлер фильма "Бамблби" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

20 декабря в украинский прокат выходит фантастический боевик "Бамблби" о персонаже из "Вселенной Трансформеров".

После битвы с Блицвингом автобот Бамблби находит убежище на Земле в маленьком городишке Калифорнии. Поврежденного Желтого Разведчика обнаруживает девушка Чарли. В процессе ремонта она понимает, что имеет дело не с обычным автомобилем и решает полностью восстановить автобота.

Однажды в лесу Би и Чарли находят послание Оптимуса Прайма, в котором говорится о войне на планете трансформеров Кибертроне. Бамлблби предстоит стать на защиту Земли и людей.

Кадр из фильмаКадр из фильма (facebook.com/ParamountPicturesUkraine)

Факты о фильме и актерский состав

Научно-фантастический фильм "Бамблби" является приквелом "Трансформеров" 2007 года. Это первый боевик франшизы, который снял не Майкл Бэй. Режиссером "Бамблби" стал Трэвис Найт, а Бэй выступил в роли продюссера картины.

Главные роли в фильме исполнили: Дилан О`Брайен, Хейли Стейнфилд, Джастин Теру, Анджела Бассет, Джон Сина и другие.

Ранее мы рассказывали, чем запомнился 2018 год для украинского кинематографа.

Напомним, украинский фильм "Донбасс" Сергея Лозницы не попал в шорт-лист кинопремии Оскар.

Видео: РБК-Украина

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