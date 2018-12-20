Фільм "Бамблбі": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Бамблбі" (YouTube / B&H Film Distribution Company)

20 грудня в український прокат виходить фантастичний бойовик "Бамблбі" про персонажа із "Всесвіту Трансформерів".

Після битви з Бліцвінгом автобот Бамблбі знаходить притулок на Землі в маленькому містечку Каліфорнії. Пошкодженого Жовтого Розвідника виявляє дівчина Чарлі. У процесі ремонту вона розуміє, що має справу не зі звичайним автомобілем і вирішує повністю відновити автобота.

Одного разу в лісі Бі і Чарлі знаходять послання Оптимуса Прайма, в якому йдеться про війну на планеті трансформерів Кібертроні. Бамлблбі доведеться стати на захист Землі і людей.

Кадр із фільму (facebook.com/ParamountPicturesUkraine)

Факти про фільм і акторський склад

Науково-фантастичний фільм "Бамблбі" є приквелом "Трансформерів" 2007 року. Це перший бойовик франшизи, який зняв не Майкл Бей. Режисером "Бамблбі" став Тревіс Найт, а Бей виступив в ролі продюсера картини.

Головні ролі у фільмі виконали: Ділан О`Брайен, Хейлі Стейнфілд, Джастін Теру, Анджела Бассет, Джон Сіна і інші.

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Відео: РБК-Україна