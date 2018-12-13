Фильм "Аквамен": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Аквамен" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

"Аквамен" - супергеройский блокбастер от Джеймса Вана. Долгожданная экранизация комикса DC выходит в Украине 13 декабря.

Сюжет рассказывает о становлении супергероя вселенной DC Comics, члене "Лиги Справедливости Америки" Аквамене.

Мальчик Артур Карри с самого детства демонстрировал невероятные способности – силу, скорость, умение надолго задерживать дыхание под водой. Перед своей смертью мама Артура рассказала, что она была королевой Атлантиды. Однако теперь трон подводной страны занимает его сводный брат Орм, который мечтает уничтожить надводные земли. Артур должен помешать коварным планам Орма и объединить два мира.

Кадр из фильма "Аквамен" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Актерский состав

Главную роль в картине сыграл Джейсон Момоа, известный своими ролями в "Лиге справедливости", "Конане", сериале "Игра престолов", где он сыграл предводителя дотракийцев Кхала Дрого.

Также в фильме снимались: Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Патрик Уилсон, Уиллем Дэфо, Дольф Лундгрен.

Режиссером картины "Аквамен" стал австралиец Джеймс Ван ("Заклятие", "Пила:Игра на выживание", "Астрал").

Съемки фильма проходили в 2017 году в Голд-Косте, Сицилии, Тунисе, Ньюфандленде и на маяке Гастингс в Новом Южном Уэльсе.

Ранее в сети появился трейлер четвертой части супергеройского боевика "Мстители".

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Видео: РБК-Украина