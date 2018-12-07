Вышел официальный трейлер фильма четвертой части "Мстителей"

Трейлер четвертой части фильма "Мстители" (Youtube/Marvel Entertainment)

В сети появился первый трейлер к фильму "Мстители 4" от студии Marvel. Премьера фантастического боевика в Украине намечена на начало мая 2019 года.

Долгожданный кинокомикс станет прямым продолжением фильма "Мстители: Война бесконечности". Сюжет не только расставит все по местам, но и покажет начало совершенно новой истории.

Безумный титан Танос завладел всеми шестью Камнями Бесконечности и уничтожил половину населнения вселенной. Оставшимся супергероям предстоит придумать сложный план, чтобы одержать победу над Таносом. Возглавит отряд Мстителей Тони Старк.

Кадр из фильма "Мстители 4" (Youtube/Marvel Entertainment)

Четвертую часть "Мстителей" сняли ресжиссеры Джо и Энтони Руссо, которые работали над фильмами "Первый мститель:Другая война", "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности".

Роли в картине исполнили практически все актеры, которые были задействованы в предыдущих фильмах от Marvel о Мстителях: Роберт Дауни мл., Крис Єванс, Скарлетт Йоханссон, Эванджелин Лили, Джереми Реннер, Карен Гиллиан, Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Крис Прэтт и другие.

Фильм был анонсирован еще в 2014 году под названием "Мстители: Война бесконечности - 2", однако в 2016-м студия Marvel отказалась от данного названия, и пока проект остается "безымянным".

Напомним, 6 декабря в прокат вышел семейный фэнтезийный фильм "Щелкунчик и четыре королевства" от студии Disney.

Также в украинских кинотеатрах стартовал показ комедийного вестерна "Братья Систерс" с Джеком Джилленхолом и Хоакином Фениксом.

Видео:РБК-Украина