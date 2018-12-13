Фільм "Аквамен": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Аквамен" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

"Аквамен" - супергеройський блокбастер від Джеймса Вана. Довгоочікувана екранізація коміксу DC виходить в Україні 13 грудня.

Сюжет розповідає про становлення супергероя всесвіту DC Comics, члену "Ліги Справедливості Америки" Аквамена.

Хлопчик Артур Каррі з самого дитинства демонстрував неймовірні здібності - силу, швидкість, вміння надовго затримувати дихання під водою. Перед своєю смертю мама Артура розповіла, що вона була королевою Атлантиди. Однак тепер трон підводної країни займає його зведений брат Орм, який мріє знищити надводні землі. Артур повинен перешкодити підступним планам Орма і об'єднати два світи.

Кадр з фільму "Аквамен" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Акторський склад

Головну роль в картині зіграв Джейсон Момоа, відомий своїми ролями в "Лізі справедливості", "Конані", серіалі "Гра престолів", де він зіграв ватажка дотракійців Кхала Дрого.

Також у фільмі знімалися: Ембер Херд, Ніколь Кідман, Патрік Вілсон, Віллем Дефо, Дольф Лундгрен.

Режисером картини "Аквамен" став австралієць Джеймс Ван ("Закляття", "Пила: Гра на виживання", "Астрал").

Зйомки фільму проходили в 2017 році в Голд-Кості, Сицилії, Тунісі, Ньюфандленді і на маяку Гастінгс в Новому Південному Уельсі.

Раніше в мережі з'явився трейлер четвертої частини супергеройського бойовика "Месники".

Також стали відомі номінанти престижної кінопремії Critics 'Choice Awards 2019, вручення якої відбудеться в січні.

Відео: РБК-Україна