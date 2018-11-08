Фильм "9/11": смотреть онлайн трейлер

Трейлер фильма "9/11" (Youtube/Movieclips Indie)

Сюжет картины основан на пьесе патрика Карсона "Лифт" и рассказывает о реальных событиях - трагедии 11 сентября, которая произошла в башнях-близнецах торгового центра Нью-Йорка.

Именно в этот день в 2001 году пятеро совершенно незнакомых людей оказываются запертыми в лифте северной башни торгового центра. Рассчитывать на помощь им не приходится. Пытаясь выжить, каждый из героев покажет свое истинное лицо.

Вупи Голдберг сыграла главную роль в фильме "9/11" (скриншот Youtube/Movieclips Indie)

Актеры и факты о фильме

Главные роли в картине "9/11" исполнили Чарли Шин, Вупи Голдберг, Джина Гершон, Луис Гусман, Вуд Харрис. Режиссером фильма стал Мартин Гиги, он же выступил и одним из соавторов сценария.

Несмотря на то, что сюжет драмы затрагивает реальные события, история о лифте является вымышленной. Люди, которые оказались заблокированными в лифте торгового центра в день теракта, смогли выбраться самостоятельно пробив дыру в гипсоцементной стене шахты.

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Видео: РБК-Украина