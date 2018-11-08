Фільм "9/11": дивитися онлайн трейлер

Трейлер фільму "9/11" (Youtube / Movieclips Indie)

Сюжет картини заснований на п'єсі Патріка Карсона "Ліфт" і розповідає про реальні події - трагедію 11 вересня, яка сталася в баштах-близнюках торгового центру Нью-Йорка.

Саме в цей день в 2001 році п'ятеро зовсім незнайомих людей опиняються в ліфті північної вежі торгового центру. Розраховувати на допомогу їм не доводиться. Намагаючись вижити, кожен з героїв покаже своє справжнє обличчя.

Вупі Голдберг зіграла головну роль у фільмі "9/11" (скріншот Youtube/Movieclips Indie)

Актори та факти про фільм

Головні ролі в картині "9/11" виконали Чарлі Шин, Вупі Голдберг, Джина Гершон, Луїс Гусман, Вуд Харріс. Режисером фільму став Мартін Гігі, він же виступив і одним із співавторів сценарію.

Незважаючи на те, що сюжет драми зачіпає реальні події, історія про ліфт є вигаданою. Люди, які були заблоковані в ліфті торгового центру в день теракту, змогли вибратися самостійно пробивши дірку в гіпсоцементній стіні шахти.

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Відео: РБК-Україна