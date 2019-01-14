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Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9

Lite » Кіно та ТБ 14.01.2019 - 18:25
Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9
Фото: (прес-служба 1+1)

Прем'єра дев'ятого сезону вокального проекту Голос країни відбудеться 20 січня

Прем'єра нового, дев'ятого сезону популярного вокального шоу Голос країни відбудеться зовсім скоро - вже в неділю, 20 січня. Варто відзначити, що серед учасників цього року було досить багато яскравих самородків і неординарних особистостей з надзвичайними вокальними здібностями. Приміром, у першому ефірі глядачі побачать дочку чиновників з Африки.

Незважаючи на заборону батьків, юна співачка з Нігерії вирішила знайти нові можливості і мріє отримати шанс пройти в проект, щоб потрапити в команду одного з тренерів.

Нагадаємо, крісла зіркових тренерів Голосу країни 9 займуть шоумен Потап, співачка Тіна Кароль, мультиартист MONATIK і співак міжнародного рівня, номінант на Grammy Dan Balan.

Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9

Фото: (прес-служба 1+1)

Здивує бажанням виступати на сцені і 68-річна учасниця. Фольклористка і народниця прийшла на сліпі прослуховування, щоб дати волю музиці свого серця.

"Пісня – єдине, що тримає мене на цьому світі і не дозволяє здатися. Йду на проект, щоб показати всім - не треба здаватися, незважаючи на будь-які життєві обставини. А в свій талант обов'язково треба вірити", - розповіла співачка.

Фанатом українського шоу також виявився уродженець ОАЕ, який співає трьома мовами: арабською, англійською та хінді. Можливість потрапити в Голос країни - це його найбільша мрія.

Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9

Фото: (прес-служба 1+1)

Прийде на шоу і бізнесмен-фермер, який колись створив власну акапельну групу. Після тривалих гастролей за кордоном хлопець повернувся в країну, щоб знайти своє місце серед українських зірок і довести, що і люди з села можуть бути успішними.

"Прийшов на Голос країни, щоб довести, що не можна ставити ярлики на людей, що займаються фізичною працею. Ти можеш добре працювати в полі, і при цьому бути успішним на сцені, було б тільки бажання", - прокоментував учасник.

Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9

Фото: (прес-служба 1+1)

Одна з вокалісток, надихнувшись юнацькою історією відомої американської співачки Ріанни, яка в свій час так само важко підкорювала Нью-Йорк, вирішила кинути всі сили на досягнення поставленої мети. Дівчина хоче стати зіркою і підкорити столицю.

Учасниця вважає, що Голос країни - це саме той проект, який відкрив шлях багатьом відомим сьогодні артистам: "Своїм виступом я хочу сказати всім підліткам, що втілювати свою мрію треба розпочинати з ранніх років, а як це робити - можна повчитися у кумирів".

Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9

Фото: (прес-служба 1+1)

Дев'ятий сезон обіцяє відкрити невідомі раніше зірки з народу. Команда проекту в період кастингів прослухала більше десяти тисяч вокалістів, з яких близько 100 пройшли на сліпі прослуховування.

Дочка нігерійських чиновників та 68-річна народниця: яким буде перший ефір Голосу країни 9

Фото: (прес-служба 1+1)

Нагадаємо, новий сезон не обійшовся без нововведень. На панелі крісел тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. Потап першим встиг скористатися "Блоком" і відібрав можливість в одного з колег поборотися за учасника.

Раніше ми писали, що ведучаКатя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9. Підписники похвалили зовнішній вигляд Осадчій і відзначили, що дуже чекають старту шоу. Зазначимо, що співачка Джамала також залишила коментар, побажавши всім причетним до проекту хорошого сезону.

До речі, Dan Balan, який став одним із зоряних тренерів вокального шоу Голос країни 9, поділився першими враженнями та емоціями від нових учасників і оновленого тренерського складу. Він зізнався, що перший день був дуже складним, однак потім все стало набагато краще і цікавіше.

 

Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions "Зовсім інша кухня": перші враження Dan Balan від Голосу країни 9
Новини України тв-шоуГолос країни 9
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