Названа дата премьеры девятого сезона шоу Голос країни

Фото: Голос країни 9 (пресс-служба 1+1)

Ждать осталось совсем недолго

Радостная новость для поклонников вокального проекта Голос країни - премьера девятого сезона любимого шоу с обновленным тренерским составом состоится уже в этом месяце, 20 января, на телеканале "1+1". Напомним, что звездными тренерами в новом сезоне будут певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan.

При этом Кароль в шестой раз займет тренерское кресло Голосу країни, а для популярного певца и успешного продюсера Потапа это юбилейный сезон, ведь он уже пятый год становится тренером вокального проекта.

Фото: (пресс-службв 1+1)

MONATIK до этого был наставником в детском проекте Голос.Діти, а теперь впервые присоединится к знакомым нам тренерам взрослого Голосу країни, как и всемирно известный артист из Молдовы Dan Balan, номинант на премию Grammy.

Артисты признались, что участие в масштабном проекте Голос країни для них будет новым опытом, но они готовы к борьбе за особенный голос.

Фото: (пресс-службв 1+1)

Напомним, девятый сезон обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом "Зірки серед нас". Так, команда проекта прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из других стран. В результате на слепые прослушивания попало около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из известных тренеров.

Фото: (пресс-службв 1+1)

Также в этом сезоне телезрителей ждут нововведения. На панели кресел теперь есть кнопка "Блок", которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Так, Потап уже успел воспользоваться "Блоком" и отобрал возможность у одного тренера побороться за участника.

Фото: (пресс-службв 1+1)

Напомним, ранее Катя Осадчая показала первые фото со съемок Голосу країни 9. Подписчики похвалили внешний вид Осадчей и отметили, что очень ждут старта шоу. Кстати, певица Джамала также оставила комментарий, пожелав всем причастным к проекту хорошего сезона.

Мы также писали о том, что Потап показал новшества на Голосе країни 9. В шутливой манере рэпер отметил, что теперь можно смело "расправиться" с коллегой с помощью всего одного нажатия.

Кстати, Dan Balan, который стал одним из зведных тренеров вокального шоу Голос країни 9, поделился первыми впечатлениями и эмоциями от новых участников и обновленного тренерского состава.