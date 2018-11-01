Фильм "Богемная рапсодия": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Богемная рапсодия" (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Сюжет

"Богемная рапсодия" - американский драматический фильм о солисте культовой рок-группы "Queen". События охватывают 15 лет жизни Фредди Меркьюри с момента основания группы до концерта Live Aid, ставшего величайшим выступлением за всю историю рок-музыки.

Сюжет рассказывает не только о периоде взлета популярности музыкантов, но и о фактическом распаде группы из-за образа жизни Меркьюри. Но несмотря на все проблемы и разногласия "Queen" воссоединяются для грандиозного благотворительного концерта, на котором Меркьюри выступает уже смертельно больным.

Кадр из фильма "Богемная рапсодия" (скриншот YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Актеры и факты о фильме

Главную роль в биографической драме исполнил Рами Малек, получивший известность после участия в сериале "Мистер Робот". В образе Фредди Меркьюри зрители могли увидеть Сашу Барона Коэна. Актера утвердили на роль, но из-за творческих разногласий с гитаристом "Queen" Брайаном Мэем, Коэн отказался от съемок. На роль легендарного рок-музыканта также рассматривался Дэниел Редклифф.

В "Богемной рапсодии" также снимались Майк Маерс, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен, Бен Харди, Том Холландер, Аллен Лич и другие.

Режиссером фильма стал Брайан Сингер (трилогия "Люди Икс"), однако спустя несколько месяцев послен начала съемок его отстранили из-за конфликта с Рами Малеком и частым отсутствием на съемочной площадке. Сингера заменил режиссер и известный актер Декстер Флетчер.

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Видео: РБК- Украина