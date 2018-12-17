Боротьба за якість і підкорення Китаю: чим запам'ятався 2018 рік в українському кіно

Кадри з фільмів "Скажене весілля" і "Свінгери" (колаж: LITE)

Українських кінематограф все ще дуже залежний від державної підтримки

Виконавчий директор Української кіноакадемії, директор Кіноринку ОМКФ Анна Мачух спеціально для LITE розповіла про те, яким був 2018 рік для українського кіно.

Рекордний 2018: успішне "Скажене весілля" і вихід фентезі "Викрадена принцеса" на китайскый ринок

У 2017 році ми говорили про Ренесанс в українському кіно. Але 2018-й став абсолютно рекордним. Чого тільки вартий касовий успіх фільму "Скажене весілля"! На сьогоднішній день бокс-офіс картини становить майже 55 млн грн — це показник гарного голлівудського блокбастера. Виходячи за рамки українського ринку, ми бачимо фестивальний успіх національного контенту – наші фільми все частіше отримують призи на міжнародних кінофестивалях класу А.

Так, фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці отримав нагороду за кращу режисуру в рамках програми Каннського кінофестивалю "Особливий погляд", після чого продовжив збирати призи на багатьох інших кінофестивалях. "Донбас" поданий від України на "Оскар", і я дуже сподіваюся, що він не тільки потрапить у номінацію, але і переможе!

Ще приклад: "Випуск 97", молодого талановитого режисера Павла Острикова став не тільки кращим короткометражним фільмом Другої Національної кінопремії "Золота Дзиґа", але і потрапив у номінацію Європейської Кіноакадемії.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Не стоїть осторонь і анімація. Фентезійна "Викрадена принцеса" потрапила в прокат на китайському ринку — це важливе досягнення, оскільки цей ринок нараховує понад 48 тисяч екранів, на противагу українським 520-ти. Вихід на такий великий майданчик допоможе впізнаваності нашого продукту за кордоном, його окупності, яка на нашій території для анімації практично не можлива. Фільм з бюджетом не більше 300 тис доларів может окупатися в Україні. Якісну анімацію за такі гроші не зробиш.

Основна проблема українського кіноринку — мала кількість кінозалів

В 2018 році тільки в столиці закрилися відразу два кінотеатри — "Кінопанорама" та "Україна". Одно- і двухзальники припиняють своє існування, так як залишатися прибутковими їм вкрай важко. Тому всі нові майданчики з'являються в ТРЦ, де є можливість відкрити як мінімум 4-6 залів. Маленькі кінотеатри зосереджені переважно в регіонах, і далеко не всі з них оснащені належним чином. Цю проблему можуть вирішити мобільні кінотеатри, але пункт про кінотеатрах Закону про підтримку кінематографії, прийнятий у 2017, поки не заробив.

Боротьба не за кількість, а за якість!

У 2018 році в прокат вийде понад 40 фільмів, а ще кілька років тому максимум 5 українських картин виходило в рік! Сьогодні картини випускаються в прокат практично щотижня – іноді по кілька одночасно. Це створює умови внутрішньої конкуренції на ринку. Боротьба тепер іде не за кількість, а за якість продукту. Фільми повинні ставати ближче до глядача. Це завдання жанрового кіно, а воно у нас поки ще відстає від фестивального (артхаусного). Успішними стають все ще тільки комедії, а ось трилери, бойовики знаходяться не на тому рівні, щоб український глядач хотів дивитися їх так само, як американські. І проблема навіть не стільки у фінансуванні, скільки у відсутності належної освіти. Дуже сподіваюся, що підхід у розподілі державного фінансування буде переглянутий і на освіту виділятиметься більше грошей. В іншому випадку знімати кіно вже через пару років буде просто нікому. Багато фахівців вже зараз на вагу золота і розписані на проекти на роки вперед.

"Скажене Весілля": трейлер

При цьому в кіноіндустрію почали приходити люди, які раніше працювали в суміжних сферах, але кіно не займалися. І це дає результат. Так, представник рекламного бізнесу Володимир Яценко став продюсером фільму "Дике поле", телеведучий Юрій Горбунов – продюсером "Скаженого весілля", співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) – саундпродюсером того ж фільму. Це все приклади якісного глядацького кіно.

Без держфінансування поки що нікуди

Практично всі українські картини знімаються за рахунок держави. В 2018 році на розвиток українського кіно було виділено 1 млрд грн: на виробництво фільмів, серіалів, анімації, на фестивалі, на присутність України на міжнародному ринку (стенди в Каннах, Берліні, Санденсі). На 2019 рік виділена така ж сума. Незалежних інвесторів в кіно майже немає. Фільми, зняті без підтримки Держкіно, можна перерахувати на пальцях: "Король Данило", "Свінгери", другий "Дзідзьо", ще кілька. Інші ж фільми отримують фінансування з боку держави. За рахунок збільшення фінансування зараз у виробництві понад 100 фільмів, тому 2019 рік обіцяє бути щедрим на національний контент. А поки ми чекаємо й підбиваємо підсумки року, що минає.

19 квітня 2019 року відбудеться церемонія вручення III Національної кінопремії "Золота Дзиґа". 3 грудня ми відкрили форму для прийому фільмів на конкурс, вже почали отримувати заявки. Національна кінопремія – це не лише підведення підсумків попереднього року, але і найбільш об'єктивна оцінка досягнень національного кінематографа. Крім 18 існуючих номінацій, цього разу додалися дві нові: за кращий монтаж, кращу пісню. До 2018 року такої кількості якісних саундтреків в нашому кіно не було, тепер же практично кожний повний метр може похвалитися власним саундтреком, а то і не одним. Це відмінна тенденція!

І так, у нашої кіноіндустрії ще багато невирішених питань. Але вона швидко росте і розвивається, поступово вирішуючи проблеми, які гальмували її в минулі роки.

Виконавчий директор Української кіноакадемії, директор Кіноринку ОМКФ Анна Мачух

Нагадаємо, раніше одна з головних героїнь української кінострічки "Свінгери" Даша Астаф'єва розповіла про пікантні моменти під час зйомок. Так, Астаф'єва зізналася, що думає про поцілунок з Олею Поляковою, яка також зіграла одну з ролей у фільмі.

До цього ще одна співачка-актриса — солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва — поділилася цікавими моментами зі свого кінодосвіду. Так, Дорофєєвій дісталася роль коханки у фільмі "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95".

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