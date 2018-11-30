Первая украинская лента в Китае: у нашумевшего мультика новое достижение

Фото: скриншот видео (youtube.com/FILM.UA Group)

В первую неделю проката в КНР "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" получит замечательные стартовые позиции - около 4500 экранов

Украинский мультфильм "Викрадена принцеса" стал первым отечественным фильмом, который покажут в кинотеатрах Китая. Так, китайский прокатчик мультфильма Golden-Spread сообщил, что мультфильм прошел проверку и полностью отвечает творческим и законодательным требованиям этой страны.

Также объявлена дата премьеры в Китае - 18 января 2019 года.

Выход "Викрадена принцеса" на большие экраны Китайской Народной Республики - это первый случай коммерческого проката фильма украинского производства в самой большой по населению стране мира. Также следует отметить, что из-за специфики местного законодательства любому заграничному фильму достаточно нелегко "зайти" на китайский кинорынок. Например, этим летом в прокате отказали популярному семейному кино производства Disney "Кристофер Робин"

В первую неделю проката в КНР "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" получит замечательные стартовые позиции - около 4500 экранов, что является показателем большого коммерческого релиза для этой страны. Учитывая это количество, очень развитую кинотеатральную сеть и высокие показатели посещения кинотеатров, украинский анимационный фильм будет доступен значительному количеству детей и их родителей.

Постер "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (фото: пресс-служба)

"Для украинской киноиндустрии это беспрецедентный случай! Наш кинопродукт выходит в широкий прокат на такой сложной и достаточно закрытой территории, как Китайская Народная Республика Мы еще раз убедились и доказали, что украинское кино — коммерческий конкурентоспособный продукт, далеко за пределами Украины. Команда студии Animagrad – профессионалы самого высокого уровня, они вложили в фильм душу и часть своей жизни. Мы верим, что китайские дети и их родители по достоинству оценят фильм и проголосуют за него приобретенными билетами", — поделился своими ожиданиями менеджер по международным продажам FILM.UA Distribution Евгений Драчев.



Показ "Викрадена принцеса" на больших экранах зарубежных стран, который начался еще в марте этого года, продолжается до сих пор. За эти почти 9 месяцев самая кассовая украинская анимация производства студии Animagrad посетила более 40 стран, в кинотеатрах которых ее посмотрели более полутора миллионов зрителей. И это количество будет увеличиваться, поскольку на конец 2018-го и на 2019 год релиз запланирован не только в Китае, но и в ряде стран Центральной Америки, Испании, Южно-Африканской Республике, Южной Корее и т.д.

Как сообщалось ранее, в Украине выпустили художественные почтовые марки, посвященные первому украинскому анимационному фильму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Также мы писали о том, что ранее известный украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о своих впечатлениях после просмотра нашумевшего украинского мультфильма "Викрадена принцеса".

Напомним, мультфильм "Викрадена принцеса" стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номинации "Лучший художественный фильм".

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина