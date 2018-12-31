"Абсолютный хлам": Ефросинина пожаловалась на недоверие к украинскому кино

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина)

В Украине начало развиваться жанровое кино, но и кинотеатры, и зрители, пока почти не верят в украинские фильмы, уверена актриса

За несколько дней до новогодних праздников в Киеве презентовали семейную приключенческую комедию “11 дітей з Моршина”. По словам режиссера Аркадия Непиталюка, фильм должен понравиться как детям, так и взрослым. В честь презентации фильма устроили вечеринку, которую посетили многие украинские знаменитости.

Среди гостей презентации была и известная украинская актриса и телеведущая Маша Ефросинина. RBC-Lite пообщался с ней об украинском кино - о том, чем можно гордиться в 2018-м, а что еще стоит усовершенствовать.

Также актриса рассказала, с чем столкнулась во время презентации фильма “Пригоди S Миколая” режиссера Семена Горова, в котором Маша играла одну из главных ролей.

Видео: Маша Ефросинина о критике оппонентов и украинском кино (video.rbc.ua)

Маша, в этом году в украинском кинематографе наметилось положительное явление: наконец развивается жанровое кино. В частности, в этом году вышло несколько украинских семейных комедий. Например, “11 детей из Моршина” или “Пригоди S Миколая”, где вы сыграли главную роль. Какую оценку вы даете украинскому кино в этом году?

Да вообще для Украины открывать украинское кино – это круто! Я, честно говоря, не совсем сильно наблюдала. Я видела все это по моим друзьям - Юре Горбунову и Алене Лавренюк.

Но когда я была с презентацией кино “Пригоди S Миколая”, то посмотрела на афиши. А там было сразу семь или восемь украинских комедий! Я, честно говоря, чуть сознание не теряла! Почти все мои знакомые, коллеги, артисты, музыканты, телеведущие, актеры – все в этом году что-то повыпускали!

То есть тот факт, что у нас начали снимать значительно больше фильмов - это уже хорошо?

Объективно говоря, я думаю, что сейчас - невероятно крутой период для всех творческих людей, который позволяет им как-то проявиться. Для всех! Для актеров, режиссеров, операторов, сценаристов. Потому что это всегда проблема. Сейчас - крутой период именно вот с этой точки зрения, потому что ты попадаешь в благоприятную почву, которую засевают: что-то прорастет, а что-то - нет, так и останется сорняком.

Как реагируете, когда фильм с вашим участием критикуют?

Я смотрю на это совершенно по-философски! Как и у каждого человека, у меня есть к себе претензии. У меня этой критики хватает вот так! Но я думаю, все покажет время, и, конечно, наш зритель.

Фото: Маша Ефросинина на презентации фильма "11 дітей з Моршина" (РБК-Украина)

Как думаете - насколько близко или далеко то время, когда для украинского зрителя станет нормой ходить на украинские фильмы так же, как и на голливудские?

Это очень болезненный вопрос, потому что с прокатом нашего кино (незадолго до Нового года съемочная группа ездила с прокатом семейной комедии “Пригоди S Миколая”, на съемки в котором пригласили известного польского актера Пшемыслава Цыприански - ред.) Мы объездили почти всю Украину и столкнулись с каким-то таким удивительным открытием, что я даже не знаю!

С каким именно?

Оказывается, вообще не достаточно найти деньги на съемки кино, найти актеров, локацию. Проблема не только во всем этом. Нет! Проблема еще уговорить кинотеатры, чтобы они брали себе в прокат украинское кино. Проблема со всеми масс-медиа, чтобы они побуждали идти на украинское кино. Проблема со зрителем, который думает, что украинское кино – это абсолютный хлам! Столько проблем с тем, чтобы заинтересовать украинским кино!

Я заходила в залы в кинотеатрах и видела, что все расписано под голливудские блокбастеры в прайм-тайм по вечерам, по выходным! А при этом семейную сказку, украинскую сказку, очень яркую, на которую можно пойти со всеми детьми, поставили на 9.50 утра! Когда я, например, не пойду с детьми в кино. Я в 9.50 всем чем угодно занята, и бытом также, но не кино!

Это недоверие кинотеатров к украинскому кино?

Это недоверие всех! Кинотеатры думают, что люди не пойдут. Люди ничего не делают, чтобы доказать, что они пойдут. То есть царит такая пассивность. Конечно, это сейчас не очень на руку украинскому кино. Поэтому, я думаю, если так много кинокомедий сейчас и фильмов вообще возникает, это даст мощный толчок, возможно.

То есть чем больше фильмов снимать, тем быстрее это оживит рынок и постепенно будет снижать недоверие к украинскому кино?

Ну я честно скажу: чем больше будет классных фильмов! Потому что если даже на пять фильмов - три плохие, это клише будет очень тяжеловато разбить. Ведь так и будут говорить: “так я же и говорил, что это фигня!”

Конечно, просто снимать - не выход. Надо делать продукт качественным.

Надо снимать качественно, и понимать что если не пойдут, то это не провал! Тебе, главное, не стыдно за свое кино!

Напомним, в центре Киева проходят съемки финальных кадров фильма "Чорний ворон" по мотивам роману-бестселлеру писателя Василия Шкляра.

Также Маша Ефросинина покорила сеть фото в стильном наряде во время отпуска в Нью-Йорке.

Видео: В Киеве презентовали семейную комедию “Пригоди S Миколая” (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)