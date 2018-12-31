"Абсолютний непотріб": Єфросиніна поскаржилася на недовіру до українського кіно

Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна)

В Україні почало розвиватися жанрове кіно, але і кінотеатри, і глядачі, поки майже не вірять в українські фільми, впевнена акторка

За кілька днів до новорічних свят у Києві презентували сімейну пригодницьку комедію “11 дітей з Моршина”. За словами режисера Аркадія Непиталюка, фільм має сподобатись як дітям, так і дорослим. На честь презентації фільму влаштувати вечірку, яку відвідали багато українських знаменитостей.

Серед гостей презентації була й відома українська акторка і телеведуча Маша Єфросиніна. RBC-Lite поспілкувався з нею про українське кіно - про те, чим можна пишатися у 2018-му, а що ще варто вдосконалити.

Також акторка розповіла, з чим стикнулася під час презентацій фільму “Пригоди S Миколая” режисера Семена Горова, у якому Маша грала одну з головних ролей.

Відео: Маша Єфросиніна про критику опонентів та українське кіно (video.rbc.ua)

Маша, цього року в українському кінематографі намітилося позитивне явище: нарешті розвивається жанрове кіно. Зокрема, цього року вийшло кілька українських сімейних комедій. Наприклад, “11 дітей з Моршина” або “Пригоди S Миколая”, де ви зіграли головну роль. Яку оцінку ви даєте українському кіно цього року?

Та взагалі для України відкривати українське кіно – це круто! Я, чесно кажучи, не зовсім сильно спостерігала,. Та я бачила все це за моїми друзями Юрою Горбуновим та Оленою Лавренюк.

Але коли я була з презентацією кіно “Пригоди S Миколая”, то подивилася на афіші. А там було відразу аж сім чи вісім українських комедій! Я, чесно кажучи, ледь не непритомніла! Майже всі мої знайомі, колеги, артисти, музиканти, телеведучі, актори – всі цього року щось повипускали!

Тобто той факт, що у нас почали знімати значно більше фільмів - це вже добре?

Об'єктивно кажучи, я думаю, що зараз - неймовірно крутий період для всіх творчих людей, який дозволяє їм якось проявитися. Для всіх! Для акторів, режисерів, операторів, сценаристів. Бо це завжди проблема. Зараз - крутий період саме ось з цієї точки зору, тому що ти потрапляєш у сприятливий грунт, який засіюють: щось проросте, а щось ні, щось так і лишиться бур'яном.

Як реагуєте, коли фільм за вашої участі критикують?

Я дивлюся на це абсолютно по-філософськи! Як і в кожної людини, в мене є до себе претензії. В мене цієї критики вистачає ось аж так! Але я думаю, все покаже час, і, звичайно, наш глядач.

Фото: Маша Єфросиніна на презентації фільму "11 дітей з Моршина" (РБК-Україна)

Як гадаєте - наскільки близький чи далекий той час, коли для українського глядача стане нормою ходити на українські фільми так само, як і на голівудські?

Це дуже болюче питання, тому що з прокатом нашого кіно (незадовго до Нового року знімальна група їздила з прокатом сімейної комедії “Пригоди S Миколая”, до зйомок у якому запросили відомого польського актора Пшемислава Ципріанські - ред.) Ми об їздили майже всю Україну і стикнулися з якимось таким дивним відкриттям, що я навіть не знаю!

З яким саме?

Виявляється, взагалі не достатньо знайти гроші на зйомки кіно, знайти акторів, локацію. Проблема не лише в усьому цьому. Ні! Проблема ще вмовити кінотеатри, щоб вони брали собі у прокат українське кіно. Проблема з усіма мас-медіа, щоб вони спонукали йти на українське кіно. Проблема з глядачем, який думає, що українське кіно – це абсолютний непотріб! Стільки проблем з тим, щоб зацікавити українським кіно!

Я заходила в зали в кінотеатрах і бачила, що все розписано під голлівудські блокбастери у прайм-тайм по вечорах, по вихідних! А при цьому сімейну казку, українську казку, дуже яскраву, на яку можна піти з усіма дітьми, поставили на 9.50 ранку! Коли я, наприклад, не піду з дітьми у кіно. Я о 9.50 всім чим завгодно зайнята, і побутом також, але не кіно!

Це недовіра кінотеатрів до українського кіно?

Це недовіра всіх! Кінотеатри думають, що люди не підуть. Люди нічого не роблять, щоб довести, що вони підуть. Тобто панує така пасивність. Звичайно, це зараз не дуже на руку українському кіно. Тому, я думаю, якщо так багато кінокомедій зараз і фільмів взагалі виникає, це дасть потужний поштовх, можливо.

Тобто чим бльше фільмів зніматимуть, тим швидше це пожвавить ринок і поступово знижуватиме недовіру до українського кіно?

Ну я чесно скажу: чим більше буде саме класних фільмів! Тому що якщо навіть на п’ять фільмів - три погані, це кліше буде дуже важкувато розбити. Бо так і будуть казати: “так я ж і казав, що це фігня!”

Звісно, просто знімати - не вихід. Треба робити продукт якісним.

Треба знімати якісно, і розуміти що якщо не підуть, то це не є провал! Тобі, головне, не соромно за своє кіно!

Нагадаємо, у центрі Києва проходять зйомки фінальних кадрів фільму "Чорний ворон" за мотивами роману-бестселлеру письменника Василя Шкляра.

Також Маша Єфросиніна підкорила мережу фото у стильному вбранні під час відпустки в Нью-Йорку.

Відео: У Києві презентували сімейну комедію “Пригоди S Миколая” (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)