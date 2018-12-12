Боротьба за свободу: в Києві знімають фільм "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра

Фото: Зйомки фільму "Чорний ворон" (прес-служба 1+1)

Зйомки відбувалися кілька місяців на різних локаціях в Україні. У грудні знімають вже фінальні сцени

В центрі Києва на закинутому винному заводі знімають фінальні сцени історичної драми "Чорний ворон" за мотивами однойменного роману знаменитого українського письменника Василя Шкляра.

Режисером фільму виступив Тарас Ткаченко, якого глядачі вже знають за роботою над картиною "Гніздо горлиці". Картину "Чорний ворон" знімають на замовлення телеканалу 1+1 за підтримки Держкіно. Фільм невдовзі планують показати в кінотеатрах по всій країні. Але точна дата прем’єри поки невідома.

RBC-Lite побував на зйомках фінальних сцен картини і поспілкувався зі знімальною групою про те, яким буде цей фільм та як над ним працюють.

Боротьба повстанців Холодного Яру з більшовиками

Роман Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" вже став легендарним. Він описує одну зі сторінок української історії – боротьбу повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. "Воля України або смерть" – такий напис мали бойові прапори повстанців.

Чотирирічна війна, яку Росія розпочала проти УНР, завершилася у 1921 році, проте збройна боротьба тривала у багатьох регіонах України ще не один рік потому.

Відео: У Києві завершують зйомки фільму "Чорний Ворон" за романом Василя Шкляра (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Боротьба проти радянської окупації, боротьба за свободу, жертовність і патріотизм – все це є на сторінках книги Шкляра. А сам письменник нещодавно увійшов до списку найбільш популярних серед українців авторів.

Стрічка також змальовує історію життя і кохання українця Івана на прізвисько Ворон. Йому випала доля стати безпосереднім учасником повстанського руху Холодноярської республіки. Він свідомо жертвує родинним затишком і розпочинає боротьбу за незалежність України, а з нею – і за свободу власної родини.

Фото: Роль Ворона виконує актор Тарас Цимбалюк (прес-служба 1+1)

Головну роль Ворона у фільмі виконує молодий талановитий український актор Тарас Цимбалюк. Він вже добре відомий глядачам роботою у серіалах "Центральна лікарня" та "Село на мільйон". Також він знімався і в багатьох інших українських стрічках.

На заводі знімають рукопашний бій повстанців з більшовиками

"В ці дні буде зніматися великий рукопашний бій, в якому зійдуться вісім отаманів проти десяти червоноармійців. Це велика бійка, складна а постановці, складна в розкадровці. Каскадерські ролі грають у фільмі самі актори. У нас всі актори мають фізичну підготовку, мають підготовку верхової їзди. Всі верхові трюки виконують самі, б'ються самі, стріляють самі", - каже Тарас Ткаченко, режисер фільму.

Крім того, над фільмом працює й каскадерська група: вони і ставлять бій, і розробляють хореографію та всі подробиці, як має рухатись людина під час бою так, щоб сцени виглядали максимально природними.

Фото: Фільм знімають кілька місяців. Знімали на багатьох локаціях в Україні (прес-служба 1+1)

"Вони також тренують наших хлопців, вони разом із ними проходять репетиції", - пояснює він.

"Грати негативних персонажів – саме задоволення!"

На зйомках сцен на закинутому заводі в Києві був присутній український актор Олексій Тритенко.

У фільмі "Чорний ворон" він грає більшовика, який протистоїть повстанцям у їхній боротьбі за незалежність.

Його персонаж – негативний, але при цьому актор добре вжився в роль. І, крім того, грати "погану людину" йому дуже подобається. Про це Олексій Тритенко розповів у коментарі для RBC-Lite.

Фото: "Мій персонаж негативний тим, що переслідує вільність духу українців" – актор Олексій Тритенко (прес-служба 1+1)

"Мій персонаж негативний тим, що переслідує вільність духу українців. Він – більшовик. Він – голова ГПУ НКВС і бореться з вільним духом людей. Мушу зізнатися: грати негативних персонажів – саме задоволення! Тому що у них – велика амплітуда: він може бути будь-яким. Може бути зовні веселим, задоволеним, а насправді він планує чергову спецоперацію", – сказав він.

За словами режисера Тараса Ткаченка, зараз зйомки фільму – вже на завершальному етапі.

"Потроху вже завершуємо зйомки. Так сталося, що цей об’єкт, де знімаємо зараз – найскладніший по підготовці. Тут знімаємо багато технічно непростих кадрів", – каже він.

Фото: Актор Олексій Тритенко грає більшовика, який протистоїть повстанцям-патриотам (прес-служба 1+1)

Поки про те, якою вийшла робота, говорити рано, каже режисер.

"Я у свої вихідні, яких дуже мало, переглядаю відзнятий матеріал, але висновки робити рано. Їх можна буде робити, коли зберемо все докупи і подивимося на матеріал повністю", - запевняє він.

"Не залишилося фотографій людей, які змальовуються у фільмі"

Акторів для фільму режисер вибирав не за зовнішніми параметрами, бо достеменно невідомо, як в житті виглядали деякі персонажі, каже Ткаченко.

"Якщо говорити про портретну подібність героїв, то ми точно її не знаємо. Тих же Чорних Воронів було п'ять. Про Івана Чорновуса мало що відомо: збереглося буквально кілька рядків інформації. Не дивлячись на те, що у нас історичні персонажі, ми використовуємо й художній огляд подій. А тим, хто хоче детальніше дізнатися їх історію, я рекомендую залізти у книжки і поцікавитись цим детальніше", - каже він.

Фото: "Я не вибирав портретної подібності акторів, бо невідомо, як виглядали герої в житті" – режисер Тарас Ткаченко (прес-служба 1+1)

Коли він вибирав акторів для зйомок картини, то знав типажність, яка потрібна, і розумів, які потрібні характери.

"Я не вибирав портретної подібності, тому що це дуже складно зробити. Просто тому, що не залишилося фотографій, не залишилося зображень людей, які змальовуються у фільмі", - пояснює він.

Василь Шкляр вже переглядав епізоди фільму

Режисер Тарас Ткаченко познайомився з письменником Василем Шклярем близько десяти років тому.

За його словами, тоді зняти фільм за його книгою було тільки його мрією.

"Ми того разу коротко поспілкувалися. А вже через деякий час знову зустрілися, посміхнулися один одному. Це кільце замкнулося і ми вирішили, що все має скластись. З одного боку, зняти цей фільм – це пропозиція 1+1, а з іншого – ця тема мені особисто близька. Я сам із тих країв походжу: я з Київщини, ближче до кордону з Черкащиною. Я людей, які там живуть, розумію і знаю, хто вони. Тому в цьому є і значна моя особиста частина", - каже режисер Тарас Ткаченко.

Фото: Письменник Василь Шкляр вже переглядав деякі відзняті епізоди фільму (прес-служба 1+1)

Письменник Василь Шкляр, за мотивами книги якого знімають фільм, також був присутній на зйомках. Крім того, з ним узгоджували певні подробиці сюжету і те, як поводяться герої фільму.

Як запевнили у знімальній групі, деякі події і деталі з книги будуть передані у фільмі дуже достовірно, але буде і багато вигаданих сцен. Ідеологічні засади книги у стрічці будуть витримані, каже режисер.

Фото: Бекстейдж зйомок фільму "Чорний ворон" (прес-служба 1+1)

"Буквально три дні тому я їздив до Василя Шкляра в гості, ми обговорювали фінальний епізод, обговорювали останню промову Чорного Ворона. Я показував йому відзняті матеріали. Він дивився кілька змонтованих сцен – тих, які ми встигли зробити. Він також був на зйомках, коли знімали у Великій Бугаївці на Київщині", - каже режисер.

Тоді у лісі під Києвом в одній зі сцен відтворили напад повстанців Холодного Яру на загін червоноармійців. За сценарієм, Чорний Ворон в цих сценах заводить в засідку загін ГПУ і допомагає повстанцям його розгромити.

Фото: Ксенія Данилова грає кохану Ворона (прес-служба 1+1)

"Те, що ми пережили за останні роки, переживають і герої нашої картини"

Актор театру і кіно Остап Дзядек грає у фільмі Івана Деркача.

"Для мене зйомки у фільмі, як і театр – це завжди непростий процес. Для мене якщо процес зйомок простий, значить він не має глибини. Все на зйомках у нас добре, і я радий, що маю змогу попрацювати із Тарасом Ткаченко. Якщо говорити про мою роль, то зараз ми знімаємо завершальний етап моєї участі у картині", - каже актор.

За його словами, останні трагічні події в Україні змушують вкотре задуматися про актуальність такої теми для держави.

"Люди змінюються, час змінюється, а тема ця завжди "актуальна". І те, що ми пережили за останні роки, переживають і герої нашої картини. Звісно, умови боротьби різні, але і ми, і вони, боролися у складних умовах. Для мене тема фільму дуже важлива", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше Василь Шкляр пояснив своє бачення війни на Донбасі. Росія ніколи не бачила Україну незалежною державою, вважає він.

Також Василь Шкляр жорстко висловився про блокаду Донбасу.

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