"В українське кіно починають вірити": як пройшла презентація фільму "11 дітей з Моршина"

Відео: В Києві презентували запальну сімейну комедію "11 дітей з Моршина" (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

27 грудня в Києві провели презентацію українського сімейного фільму "11 дітей з Моршина" – нову роботу режисера Аркадія Непиталюка.

У пригодницькому фільмі, який розрахований як на дітей, так і на дорослих, знялися знамениті українські актори Володимир Горянський та Ада Роговцева. Також – Сергій та Сніжана Бабкіни, Гарік Корогодський, Олександр Скічко та інші. Головну роль у картині виконала Олена Лавренюк.

Фото: У Києві презентували фільм "11 дітей з Моршина". Сергій та Сніжана Бабкіни знялися у кіно РБК-Україна)

За сюжетом, містечко Моршин було засноване на місці, куди впав метеорит. Тепер це місце багате на дуже рідкісний метал – осмій. У прагненні заробити купу грошей, Сніжана вирішує обдурити усіх та заволодіти унікальним дороговартісним об’єктом. На її шляху раптово з'являється 11 дітей з Моршина. Вони, згуртувавшись в одне ціле заради доброї мети, починають боротися із несправедливістю.

"Якщо так і надалі буде, Голівуд куритиме десь в стороні"

У коментарі для RBC-Lite акторка Олена Романюк зізналася, що у дитячому та сімейному кіно знімається вперше.

"Мені було дуже цікаво погратися у таку прекрасну напівказку! Під час зйомок з нами було дуже багато дітей, і це теж для мене перший досвід – зніматися із такою великою кількістю молодих акторів", - коментує вона.

Відео: 11 дітей з Моршина, офіційний тизер (Youtube-канал

UFD Independent Films)

Вона каже: якщо їй запропонують знову знятися у сімейному кіно, вона залюбки погодиться.

"Діти виявилися дуже організовані. Навіть більш організовані, ніж маститі дорослі актори! Я дуже люблю казки, і мої діти також їх надзвичайно люблять. Ми з ними ходимо на такі фільми, охоче їх самі дивимося. Мені здається, такого жанру має в Україні бути більше. Тому що сімейне українське кіно не так часто виходить", - додає вона.

Фото: Олена Лавренюк (РБК-Україна)

Вона з дітьми нещодавно ходила на прем’єру ще одного українського сімейного фільму "Пригоди S Миколая".

"Це теж прекрасне українське кіно! І мої діти були від нього просто в захваті! Вони його подивилися, а наступного дня вдома дивилися "Один вдома". Я у них питала: "Ну що, як вам? Що вам більше сподобалося?" Вони кажуть: "Нам і "Пригоди", і "Один вдома" однаково подобаються. Тому, мені здається, на це є попит, і потрібно знімати більше таких фільмів", - переконана акторка.

Фото: Олена Лавренюк (РБК-Україна)

За її словами, з кожним новим знятим фільмом українське кіно рухається вперед.

"Якщо так і надалі буде, я думаю, Голівуд буде курити десь в стороні", - каже Олена Лавренюк.

І комедія, і екшн, і мелодрама

Для режисера Аркадія Непиталюка картина "11 дітей з Моршина" стала першим глядацьким фільмом.

Про це Непиталюк розповів у коментарі для RBC-Lite.

"Я вперше знімаю глядацьке кіно. До цього я знімав авторські фільми, а саме зараз взявся за фільм для широкої глядацької аудиторії, за жанрове кіно. Тому для мене основний виклик був у тому, щоб ми змогли зі спів сценаристами створити таку історію, котрою можна було б зацікавити якомога більше глядачів. І потім реалізувати її. Бо наша історія - це не чиста комедія. У нас і комедія, і екшн з перегонами, і елементи детективу. Також – мелодраматична лінія. В цьому і був основний виклик", - каже режисер фільму.

Фото: Режисер Аркадій Непиталюк (РБК-Україна)

Загалом це сімейне кіно, але й дитяче також, каже Аркадій Непиталюк.

"Ви знаєте, дуже складно було всі ці компоненти обєднати в одне. Але мені здається, що ми впоралися!" – підкреслює режисер.

До українського кіно з'являється довіра

2018 рік для українського кінематографу став роком, коли відбувається сплеск жанрового глядацького кіно, переконаний Аркадій Непиталюк.

"Напевне, як тренд наразі домінує комедія. Недавно презентували "Пригоди S Миколая" – це теж сімейне кіно. Те, що в Україні з'явилися сімейні фільми – це унікальна ситуація. І прекрасний тренд", - каже він.

Фото: Українські зірки прийшли на вечірку в честь презентації фільму (РБК-Україна)

Він сподівається, що українські глядачі будуть все більше вірити у вітчизняне кіно і ходити на нього так само часто, як і на голлівудські фільми.

"Під кінець цього року у глядача вже сталося зрушення щодо довіри до українського кінематографу. Глядач якось не дуже хотів ходити на українські фільми, за винятком кіно за участі якихось розкручених медійних персон, які знімали фільм. Переважно це зірки, розкручені за рахунок телебачення, а не фільмів. Проте зараз ми бачимо, що глядачі поступово починають цікавитись українськими кіноісторіями. І це дуже хороша тенденція", - каже Аркадій Непиталюк.

Відео: Маша Єфросиніна розповіла про українське кіно (video.rbc.ua)

Нагадаємо, в Києві завершують зйомки фільму "Чорний Ворон" за культовим романом-бестселером українського письменника Василя Шкляра.

Також Маша Єфросиніна розповіла, як знімалася у новій українській сімейній комедії "Пригоди S Миколая".