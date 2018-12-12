"Пригоди S Миколая": Маша Ефросиніна про зйомки в новій сімейній комедії

Відео: У Києві відбувся допрем’єрний показ сімейного фільму "Пригоди S Миколая" (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

У вівторок, 11 грудня, у столичному кінотеатрі "Жовтень" провели передпоказ теплої сімейної комедії українського режисера Семена Горова "Пригоди S Миколая". У картині головні ролі виконали знаменита українська телеведуча і акторка Маша Єфросиніна, відомий майстер спорту і актор Василь Вірастюк, польський актор Пшемислав Ципріанські.

Картина розповідає історію другокласника Артема, в гості до якого перед днем Святого Миколая раптово приходить сам Миколай. Згодом виявляється, що це злодій, одягнений у костюм чарівника. Артем, його сестра та їхні сусідські друзі-однолітки мають виявити справжню відвагу, згуртованість і сміливість, щоб побороти хитрого злодія і врятувати саме того Супер Миколая, який є справжнім чарівником.

Після показу фільму RBC-Lite побував на прес-конференції, де учасники знімальної групи розповіли, як знімався фільм, що надихало акторів на втілення образів і які кумедні історії відбувалися зі знімальною групою на майданчику.

"Все замело снігом, потім була відлига і знову мороз!"

Для режисера Семена Горова "Пригоди S Миколая" – перший повнометражний фільм після зйомок мюзиклів, які він створював для телебачення. Над сімейним фільмом він працював півтора роки.

"Звичайно, це було для мене дуже відповідально! Телебачення – це одне, а при підготовці повнометражного фільму знімальний процес значно відрізняється. Приміром, на телебаченні завжди багато продюсерів, які переважно самі все вирішують, а ти в якийсь момент розводиш руками і погоджуєшся з певними вимогами. А тут, під час створення фільму, більше свободи, і у мене один критик – це глядач. Саме тому я ставився до цього дуже серйозно", - коментує Семен Горов.

Фото: Для Семена Горова "Пригоди S Миколая" – перший фільм після мюзиклів, які він створював для телебачення (РБК-Україна)

Одна із найскладніших сцен фільму – це лавина, яка скочувалася з гір. Як її вдалося створити?

"Процес створення лавини – це такий кінематографічний секрет, але я розкажу. Ми стріляли вгору гранатометом з гелікоптера! Знімали сцену на Драгобраті. Насправді ми дуже складно туди піднімалися. Все замело снігом, потім була відлига, потім - знову мороз! Там була колія, і не всі машини могли проїхати. Але нам таки вдалося все добре відзняти. Відзняти саме так, як ми й планували", - згадує режисер.

Фото: Під час зйомок створили справжню снігову лавину: викидали сніг з гелікоптера (РБК-Україна)

"Коли я прочитала сценарій, то саме на цій сцені у мене був шок!"

Глядачів, які першими переглянули фільм на допрем'єрному показі, лавина теж дуже вразила. Саме про неї вони просили знімальну групу розповісти детальніше. Маша Єфросиніна зізналася, що для неї ця сцена видалася однією з найскладніших, але вона на це не нарікала і слухала всі прохання режисера.

"Коли я лише прочитала сценарій, то саме на цій сцені у мене був шок! Коли ми з Семеном про цю сцену говорили, то я найперше у нього за питала: "А як ми цю лавину будемо знімати?". Він відповів: "Та побачиш! Все буде добре", - згадує Маша Єфросиніна.

Фото: "Ми були закопані у сніг, із якого ми мали вистрибнути. Я повністю промерзла" – Маша Єфросиніна (РБК-Україна)

Зйомки сцени з лавиною режисер залишив на останній знімальний день на Драгобраті.

"Я бачила, що у сценарії є сцена, де ми дуже сваримося із Пшемиславом. І Семен мене вирішив просто "добити"! Над сценою, де була наша суперечка, ми працювали дуже довго, бо режисеру було мало то експресії, то природніх емоцій. Тому ми її перезнімали багато разів.

Потім ще додався ось цей сніг, з яким було кілька дублів. Ми були буквально закопані у сніг, із якого за сценарієм мали вистрибнути. І ось коли я вже повністю під снігом промерзла, мені дали випити хріновуху. Це був дуже міцний алкогольний напій. Я сказала, що не п'ю, але асистенти сказали, що цього разу все-таки треба. Я все ж випила, і завдяки цьому не захворіла", - каже акторка.

Фото: Сімейну комедію вже можна переглянути у кінотеатрах (РБК-Україна)

Особливий "весільний" ритуал на знімальному майданчику

Звісно, як завжди під час зйомок фільму, на знімальному майданчику картини "Пригоди S Миколая" було багато веселих моментів.

Але найбільше актори розповідали про те, що вони під час зйомок дуже здружилися.

Фото: Василь Вірастюк запевняє: під час зйомок у знімальної групи склалися прекрасні відносини (РБК-Україна)

У Маші Єфросиніної та Пшемислава Ципріанські навіть з'явився особливий ритуал, який вони повторювали щодня.

"У нас із Пшемиславом на майданчику був ритуал: щодня, коли ми одягали каблучки, влаштовували церемонію посвячення одне одного у "чоловіка" та "дружину". Згоден? Так! І я згодна!" – згадує Єфросиніна.

Запросити до участі у фільмі знаменитого польського актора Пшемислава Ципріанські було свідомим вибором знімальної групи.

Фото: Василь Вірастюк мав у фільмі одну з головних ролей (РБК-Україна)

Веселих сцен під час зйомок фільму було пре достатньо, зізнається актор і майстер спорту Василь Вірастюк.

"Таких сцен було багато! Тим більше, що я постійно в кадрі знаходився з нашим хлопчиком Артемом. Тому дуже багато всього було! Може це вже не так зараз кумедно здається, але коли мене Артем мав вдарити пляшкою по голові, він боявся це робити. Я кажу: "Та бий давай, ми всі – свої пацани!". І він ніяк не міг себе пересилити, тому що треба було з усієї сили лупонути. Я казав: "Тут камера, все має на екрані виглядати натурально!" Те саме було, коли мене Іванка била чимось залізним по голові. Вона так само не могла "ввалити нормально", - згадує він.

Василь Вірастюк запевняє: під час зйомок у знімальної групи склалися прекрасні відносини.

"Була дуже тепла атмосфера, ми постійно жартували, підтримували одне одного. Все було класно!" - каже він.

Фото: Знімальна група фільму "Пригоди S Миколая" (РБК-Україна)

Зірка європейського кіно в українському фільмі

"Запросити зірку європейського кіно – це свідомий вибір, бо фільм ми плануємо показати не тільки на території України, а й у Європі. У нас на наступний рік вже запланований прокат фільму у Польщі.

Це маркетинговий план і довгострокова стратегія. Саме цим і обумовлюється наш вибір. Ми дуже задоволені!" – сказав режисер.

Фото: Запрошенням польського актора знімальна група сподівається привернути увагу до фільму у європейців та показати картину в країнах ЄС (РБК-Україна)

Пшемислав Ципріанські – відомий польський актор. Він знявся у 11 серіалах та 8 повнометражних фільмах. Зйомки у українському фільмі "Пригоди S Миколая" – це для нього перший досвід роботи в Україні.

"Зніматися в Україні мені дуже сподобалося! Ми всі тепер друзі! Я переконався на практиці в тому, що знімальні процеси в обох країнах багато в чому подібні та по суті мало відрізняються. І в Україні, і в Польщі, діють ті самі принципи і ті самі правила. Для мене це колосальний і незабутній досвід!" – прокоментував актор.

"Я дуже щасливий, що зробив фільм українською мовою!"

Режисер Семен Горов зізнався, що для нього було великою радістю зняти фільм українською мовою.

Фото: Пшемислав Ципріанські знявся у 11 серіалах та 8 повнометражних фільмах у Польщі. "Пригоди S Миколая" – перша його робота з українцями (РБК-Україна)

"Насамперед я дуже щасливий, що нарешті зробив фільм українською мовою! Це фільм для України і для всього світу. Для того, щоб зробити мюзикл, нам трошки не вистачило грошей. Але у нас у фільмі є кілька пісень, хоча ми спершу не планували їх туди включати. Мені здається, що в цьому фільмі достатньо музики: є чотири повноцінних пісні. Там немає ніяких озвучок, перетонувань: це все співають саме актори", - каже Горов.

Спершу у сценарії до фільму пісень не було, зізналися учасники знімальної групи. Але якось режисер поїхав після пізньої сцени додому, а приїхавши зранку, сказав, що пісні все-таки потрібні.

Напередодні він показував відзняті сцени дитині, і після цього виникла думка, що у фільмі має бути музика.

Фото: Фільм зняли за підтримки Держкіно (РБК-Україна)

Нагадаємо, у центрі Києва проходять зйомки фінальних кадрів фільму "Чорний ворон" за мотивами роману-бестселеру письменника Василя Шкляра.

Також Маша Єфросиніна підкорила мережу фото у стильному вбранні під час відпустки в Нью-Йорку.

Відео: У Києві завершують роботу над фільмом "Чорний Ворон" (video.rbc.ua)